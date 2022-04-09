前新聞之花張寶華爆主播勾心鬥角經歷　曾被江澤民怒斥至今不後悔

前新聞之花張寶華（Sharon）成功轉營成為藝術家及作家後，近年又成功勇闖YouTuber界兼任KOL。Sharon早前接受商台節目《星光背後》主持人梁泰來專訪，就首度播露當年任職有線中國組記者時，曾經歷像韓劇《愛上女主播》般同事間勾心鬥角的經歷。她坦言：「由始至終，我喜歡採訪不愛坐堂做主播！但女人多就一定有是非，化妝師化你個妝好不好都有得嘈！即使我外出採訪，也遇過鬆踭、被跣的經歷。」

張寶華口才了得。

她憶述了當年出外採訪的一段往事說：「好記得有一年被派往北京人民大會堂採訪全國人大會議，就曾經被同組某同事偷走記者證而失去咗入場採訪嘅機會，明知係同事有心跣你，但你無咗個記者證，亦唔能夠即時返香港，只可以每日喺天安門廣場門口由朝早6點開始等問回應。日日如是，加上3月又凍，好辛苦。嗰次明知人哋玩你，但係無辦法，鬼叫自己論盡將自己啲嘢隨處放咩。」

張寶華分享與一個前男友談了十多年戀愛，最後也是無疾而終，這是我人生跌到最深的一個陷阱。

Sharon又重提2000年在北京採訪時任中共總書記江澤民時，不斷追問這位前國家領導人是否「欽定」前特首董建華連任，結果被江澤民怒斥「Too simple, sometimes naïve！」而成為哄動全港新聞的事。她重申從不後悔自己當年的做法：「你依家畀我做多次，我都係會咁『Chur』住問，是好正常嘅問題，唔問先唔正常！記者可以唔識寫嘢，但一定要識問問題，記者唔識問問嘅話，你就唔qualify做記者了！」

前新聞之花張寶華（Sharon），近年轉型做作家，早前在網上舉行直播大談情緒病，吸引全球超過23個國家收看。（IG：@sharon_po_wah123）

Sharon於2007年獲富豪林建岳賞識，成為了上巿公司高級副總裁，繼而更出任董事一職，直至2015年離開集團。這次訪問中談及她之前任職林建岳公司時，曾被對方追求兼照顧的傳聞，她直言自己也有聽過傳聞，但卻不曾有人問她回應：「因為老闆太多靚女朋友，所以大家誤會咗，以為任何靚嘅女仔在他公司做，就等於被他追求。我唔會嬲，一般人覺得你咁靚女，做到咁嘅職位，唔係靠男人？靠咩？我會當係一種compliment (稱讚)，即係大家認為我靚，又抑或係我有能力，但係唔好意思，我又生得靚，又有能力。」