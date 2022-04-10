鄧健泓當年背住李施嬅約石詠莉　自爆主動調情：呢啲咪就係賤格囉

鄧健泓過往曾與蓋世寶、原子鏸、李施嬅、龔嘉欣等拍拖，直至2017年被石詠莉（Sukie）收服，由昔日的「港姐殺手」、「食女王」變成專一、愛妻的好男人。早前鄧健泓獲邀擔任好友陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》嘉賓時，直言自己一向喜歡欣賞靚的事物，所以都特別鍾情靚女，但他就否認自己「食」女：「可能我係比其他人細心，可能當你哋講『食』好多女，但我永遠都唔會講『食女』呢兩個字，因為『食女』其實係好唔尊重女性嘅。」



鄧健泓認為「食女」不尊重女性。（YouTube影片截圖）

鄧健泓認為首先要學會尊重女性，做好自己，有禮貌、細心，自然就會令人對自己有好感。提到與Sukie的相識經過，鄧健泓就透露早於2007年時已經在網上「撩」Sukie：「呢啲咪就係賤格囉，我會喺微博Send Message Flirt（調情）下佢。但我唔可以追佢㗎，因為嗰陣時我有女朋友吖嘛，我只係Flirt佢。」當時他更約Sukie去食宵夜，結果Sukie一口應承，但最後就不了了之：「始終都唔係好好嘅，大佬，我又有女朋友，當然我唔知佢當時嘅Status啦，結果呢餐麥當勞宵夜，我哋到今日都冇一齊去食過㗎。真係講完就算，真係冇，因為我驚，堅驚嘅，因為唔好意思。」

鄧健泓自爆當年主動「撩」Sukie，但因為他當時有女朋友，所以沒有追求對方。（YouTube影片截圖）

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雖然最後沒有一起食宵夜，但之後鄧健泓同Sukie都有Keep住聯絡，直至2012年鄧健泓因經歷了一段不開心的感情，偶然之間聽到Sukie翻唱的《我代你哭》，其後他再與Sukie互相傳訊，又主動幫對方解決難題，兩人經過相處之後，自然走在一起，鄧健泓更大讚老婆孝順又乖巧：「佢原來比起大家認識嘅佢係乖好多，純好多。」

鄧健泓認為要有幽默感，在適當時候令女生發笑。（YouTube影片截圖）

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不過其實鄧健泓當年主動「撩」Sukie時，正正是與李施嬅（Selena）拍拖期間，2005年鄧健泓與Selena因拍攝劇集《老婆大人》而撻着，拍拖5年後分手。2019年Selena在商台節目《1圈圈 星光背後》中剖白分手原因，她直言早知與對方不夾，但鄧健泓為人細心，加上當時Selena爸爸生意失敗，男方的關心特別打動她，直至後來Selena去加拿大讀書，終於決定結束這段感情，而兩人分手後仍保持朋友關係。

鄧健泓與李施嬅在2005年合作拍攝劇集《老婆大人》時結緣，直至2010年分手。（劇照）

鄧健泓在2010年被爆與細16歲的龔嘉欣（Katy）拍拖，兩年後分手。（視覺中國）

與Selena分手後，鄧健泓在2010年被爆與細16歲的龔嘉欣（Katy）拍拖，不過2012年Katy突然宣布分手，當時有傳Katy因搭上許家傑而狠飛鄧健泓，但之後有傳媒影到鄧健泓揸車送張嘉兒返屋企，又指他出入女方寓所，雖然事後雙方都否認拍拖，堅稱只是朋友，但這段三角戀就愈演愈烈，最後鄧健泓和Katy發聯合聲明指兩人因性格不合而分手，張嘉兒並非第三者，相信這段三角戀就是鄧健泓所提及的傷痛經歷。而鄧健泓與Sukie就在2017年結婚，婚後非常甜蜜！

鄧健泓同Sukie在2017年結婚。（視覺中國）