55歲楊寶玲近況曝光零濾鏡真實狀態震撼網民　尋真愛經歷3段婚姻

1987年香港小姐冠軍，今個月便踏入55歲的楊寶玲 (Pauline) 自從退出娛圈後，專心從商，成為六福珠寶非執行董事，為公司業務擴展至世界各地，早前她與老公以及仔女移居拉斯維加斯，鮮有公開露面。與她同屆季軍兼好朋友的林穎嫺日前就帶同兩個囡囡由洛杉磯飛往拉斯維加斯為Pauline預祝生日，並於社交網分享了她們聚會時的靚相，兩人都保養得好好，特別是Pauline完全是凍齡了一樣，甚至可以說是逆齡生長，比參選港姐時更靚女，更撞樣了林志玲，即使在原相機零濾鏡美顏之下，依然漂亮迷人，網民都讚嘆她的美貌。

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Pauline經歷過三段婚姻，當年27歲的她於1994年與音樂人陳容森在澳洲秘密結婚，但婚姻維了三年便告終。她於2002年與拉斯維加斯賭場市場部亞洲區副總裁黃延年（Nelson Wong）再婚，婚後誕下兒子Nathan，並定居美國，兩人其後於2014年協議離婚，有傳是因為Pauline太關注事業。楊寶玲之後帶着Nathan改嫁，於2015年與英國籍初戀情人Gavin結婚，而Gavin本身也有兩名女兒， 一家五口在拉斯維加斯定居。早年Pauline曾透露自己沒有戲癮，因要照顧兒子，加上生意繁忙，更涉足房地產，復出機會甚微，或要等兒子長大後，才會考幕復出幕前。