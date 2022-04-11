碧咸大仔Broooklyn公開甜蜜婚照　四父子同框網民讚：老竇最型！

碧咸的23歲大仔Broooklyn於美國時間4月9日，迎娶百億富二代Nicola Peltz，於女方家族位於佛羅里達州棕櫚灘的海邊超級豪宅舉行盛大猶太式婚禮。到場嘉賓星光熠熠，包括有Spice Girls成員Mel C、地獄廚神Gordon Ramsey、Eva Longoria、細威莎蓮娜威廉絲等。

終於結婚喇！（IG/@brooklynbeckham）

不過由於整個婚禮保密度極高，並由英國版《VOGUE》獨家直播，賓客亦不能將現場相片上載到網絡。今早Brooklyn終於上載了三張婚禮甜蜜照，新娘子Nicola就穿上由Valentino特別訂製的婚紗，加上超長的拖尾及頭紗，既唯美又高貴。

另外，Brooklyn還上載了與兩位擔任伴郎的弟弟Romeo和Cruz及父親碧咸的合照。相中四人均穿上黑色西裝，非常有型。有不少網民及粉絲看到照片後，都紛紛留言表示碧咸最有型，比三個兒子更靚仔，完全搶去了焦點。