上海封控｜陳浩民太太蔣麗莎買2斤蔬菜達2000元：感覺好像被人坑

近日內地疫情持續升溫，國家衛健委宣佈，4月10日內地新增27509宗本土病例，當中上海佔高達26087宗，打破單日確診人數紀錄。兩年前舉家遷居上海的陳浩民，拍片分享疫情下封控生活。太太蔣麗莎直播時驚爆買2斤蔬菜竟達2000元天價﹗

陳浩民兩年前舉家遷居上海的，不時與太太蔣麗莎拍片分享疫情下上海封控生活。（影片截圖）

陳浩民家中除了4個小朋友還有兩個老人，一家八口單是每日食材已相當誇張，上海封控之下無法外出購物，蔣麗莎挺身在上海社區裡當團長，幫助業主們團購物資。兩夫婦日前開直播，蔣麗莎呻上海疫情期間菜太貴，平時超市不到50元的菜，現在卻要2000元，吐槽「感覺好像被人坑了」。晒出的賬單顯示，3個西紅柿、2根胡蘿蔔、15個雞蛋、不到1斤的白菜，一袋大米，總共花了1,500元，另外還有500元的「跑腿費」。

陳浩民太太蔣麗莎指購買照片中蔬菜花費二千元天價。（影片截圖）

兩夫婦更因此在直播中吵架，陳浩民指對高收費表示理解：「特殊時期，人家跑腿小哥，冒著危險給我們送食物，我們應該感謝，而不是埋怨，現在社區都封了，有口飯吃就不錯。」但蔣麗莎叫老公閉嘴：「我們是被人坑了，或者有人故意用這個非常時期亂收費，我們應該站出來制止，不能讓這種亂收費行為如此倡狂。」

陳浩民太太蔣麗莎曬出購物帳單。（影片截圖）

陳浩民與太太蔣麗莎在直播中吵架。（影片截圖）

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