Yanny陳穎欣受夠網絡欺凌　IG爆seed發文：為什麼要人身攻擊？

撰文：趙允琳
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女團SUPER GIRLS成員Yanny（陳穎欣）早前在Instagram更新限時動態，上載一張天空的照片並感觸發文，疑不滿有人對她不夠尊重。

Yanny感觸發文，疑不滿有人對她不夠尊重。（Instagram：@yannyyc）

Yanny慨歎受盡網絡世界的欺凌，不解為何網民喜歡人身攻擊：「為什麼大家不能夠善良一點？為什麼大家都要把最狠的說話說在人前？為什麼大家不能體會別人的感受？為什麼網絡總是在欺凌別人？為什麼不能好好利用這個地方？為什麼總是要把不幸擴散？為什麼要人身攻擊別人？」她又表示每份工作都應該有基本的尊重：「己所不欲勿施於人，不要再說食得鹹魚抵得渴好嗎，做每一份工作都應該有基本的尊重，無論你是什麼行業，你都應該得到別人的尊重。」

Yanny希望大家可以善良一點。（Instagram：@yannyyc）

Coffee林芊妤、梁凱寧和CAll Star成員釗峰都留言力挺Yanny，不少網民都留言鼓勵叫她不要理會他人，最緊要做好自己：「呢個世界好多鍵盤戰士，因為網絡世界講野完全唔洗負責任呀嘛」、「做好自己 唔洗理人地點睇」、「網絡世界講完野唔洗負責任 有幾多人就係因為受唔住批評最後選擇左輕生，做人有時候真係要說好話做好事存好心」、「如果世界多一點善良...」

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陳穎欣
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