余德丞打破MIRROR、ERROR壟斷　成首名入圍百大型男TVB男藝人

MIRROR、周秀娜及李佳芯等多位香港藝人因入圍TC Candler今年的「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選舉而成為網民焦點，該早前Jeffrey魏浚笙和「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）加入戰團之後，今日（7日）主辦方再公布新一輪入圍名單，現年32歲的余德丞亦順利入圍百大型男選舉，成為TVB男藝人中的第一人。



余德丞成為第一個入圍百大型男選舉的TVB男藝員。（Instagram：@tccandler）

另外，現年30歲的ViuTV英菲混血女藝人Asha徐㴓喬亦入圍今年的全球百大美女選舉，她在Instagram發文表示入圍相當驚喜：「一起身收到好多msg，唔係好知發生咩事，不過thank you everyone﹗」

Asha徐㴓喬入圍今年的全球百大美女選舉。（Instagram：@tccandler）

現時已經有超過30名香港藝人入圍TC Candler的兩個選舉，「全球百大型男」暫時有22名香港代表入圍，包括MIRROR的十二位成員、ERROR四位成員、黃偉文、MC張天賦、洪嘉豪、Jeffrey魏浚笙、Jackson王嘉爾以及Lucas黃旭熙，而香港女藝人則有10位，包括Dada陳靜、Amy Lo盧慧敏、岑樂怡、Mandy譚旻萱、李佳芯、Chantel姚焯菲、周秀娜、何詩蓓、林宣妤以及Asha徐㴓喬。點擊觀看入圍的香港藝人名單：