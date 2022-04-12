林盛斌曬全家福爸爸係靚仔一名　弟弟似足有頭髮版阿Bob餅印一樣

由崔建邦和麥美恩主持的無綫新一輯《諸朋好友》最新一集請來林盛斌（Bob）、陳定幫、范振鋒做嘉賓，Bob大講自己以前的經歷，曾經試過家裏經濟有困難，他見到爸爸媽媽很辛苦養家，所以跟弟弟立志要賺到錢。Bob又分享家人的照片，他原來還有一個胞弟，而他的爸爸亦好有型！



Bob講起以前家裏環境不好的日子。（電視截圖）

Bob小時候有一段時間家裏有錢，爸爸開始不是打工族，做加工廠生意，爸爸有時在內地回來，會給一疊錢給媽媽。大概3、4年後，工廠倒閉，Bob說︰「見到爸爸由當時廠嘅老闆，變到要揸的士，我媽媽去咗便利店做店員，跟住就知道唔掂啦。」當時他和弟弟剛剛入大學申請信用卡，父母要用來透支家中開支。Bob講到眼濕濕，他說︰「我覺得生活唔好，生活好差，唔開心，我同我細佬都有講，我哋有次傾偈，都係話我哋要努力畀心機，我哋唔想屋企人咁辛苦。我同細佬都承諾咗我哋一定要出嚟畀心機做嘢，我哋要搵到錢去照顧屋企人。」直到他工作了6、7年，那時他已有了小朋友，有一個月電台出糧有8萬幾，他就報答父母。事關他爸爸本身有一隻名牌，他常常會戴着的「撈」，但家裏環境不好時，爸爸將錶典當了，那時Bob就買了給爸爸媽媽一人一隻。

Bob的細仔其實好似爸爸小時候時。（電視截圖）

因為光頭look而為人熟悉的Bob，小時候原來有好多頭髮，而他的胞弟跟他愈大愈似樣，長大後，Bob的弟弟keep住有好多頭髮，兩兄弟好似餅印一樣！而Bob的爸爸現在也有一頭濃密的頭髮，看上去都幾年輕有型！兩兄弟同媽媽比較似樣。

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