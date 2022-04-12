李元玲慘遇渣男被出軌　細數圈中與富貴女友拍拖仍不知足的男藝人

現年32歲的「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）是網絡女神，日前她突然自爆自己的一段感情，公開多張自己與前男友的親密合照，形容對方「渣男」，她又指前男友曾與自己的閨蜜偷食，再貼出閏蜜的相片，並在社交平台貼出「渣男警告」。Cathryn坦言這次情傷，傷害得她很深，短時間內也沒法相信其他男人。



Cathryn突然自揭過去的一段慘痛愛情經歷。（IG@cathrynli）

其實Cathryn有靚樣、fit爆身材和才華，而且家境富裕，她不時在豪宅打卡。她的家位於山頂地段，豪宅門口兩側有人工瀑布，玄關更有一條玻璃橋，極具氣派。屋內有無邊際泳池，望住山景。而最誇張是她的家裏除了有客房、衣帽間、吧枱之外，也有家庭電影院、桌球室及寬敞的健身房。有指李Cathryn的山頂豪宅位於吉隆波，建築面積過萬呎，售價約2,200萬馬幣（約4,100萬港元）。有傳她有個經營地產生意的富爸爸，但她接受訪問時透露自小與媽媽相依為命，童年生活亦不是大家想像中的幸福，過得平凡。她是靠自己早年創業自食其力，經營泳衣、運動服和健身室生意而愈賺愈多的。

Cathryn在IG打千字文控訴前男友。（IG@cathrynli）

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不少人為Cathryn不值，事關她的條件好，而她在跟這名男生交往時，知道他並非富貴之人，所以平時都會遷就前對方，實在是好女友！而圈中也有男藝人有一個富貴女友卻不懂珍惜，最後出軌或傳出疑似偷食，令人為女神們不值。

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