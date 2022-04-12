金宵大廈2劇透 | 李施嬅想同陳山聰分手　靚女外傭隱藏重大秘密？

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》最新一集（12日）《姐姐（上）》劇透。



上集提要：

任世嘉（韋家雄飾）與天堂的網友楊洋（劉子碩飾）、豪強（伍禮騫飾）、阿晴（李君妍飾），在遊戲「城寨英雄GO」NPC畢得了（林子善飾）的引導下做任務，擴闊版圖，捱過一關又一關，仍找不到天堂的下落，世嘉卻深信天堂（劉頌鵬飾）總在身邊。眾人終合力擊倒最大頭目，遊戲完結，眾人準備返回現實世界。

精神病院內，女醫生認為這故事是男病人逃避現實的自述。現代世界，雖然二人只是剛認識，阿Lam（張彥博飾）卻成為Ella（李施嬅飾）傾訴心事的最佳人選。同一時間的金宵大廈，Maurice（陳山聰飾）在一堆雜物中有所發現。

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劇透注意！

Ella想過分手，還託律師閨密Jessie（趙希洛飾）處理咖啡店的法律事宜，Ella卻因眼前Maurice的改變而收回決定。

外傭Louisa（黃婉華飾）新受聘於金宵大廈內的吳宅，剛開展新工作，便丟失了吳氏夫婦（黃子雄、樊亦敏飾）所養的愛犬，為保工作，她編作謊言過關，卻被主人吳生的女婿阿邦揭穿。每個晚上，吳家都出現怪事，吳氏夫婦懷疑與Louisa有關，她及後亦坦白往事。Louisa以為工作不保，執拾要離開，吳氏夫婦卻稱她可繼續留在吳家……

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