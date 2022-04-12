李元玲自爆如何被渣男舊愛冧掂　IG進一步公開對方「獵食」手法

現年32歲的「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）日前在社交網站公開與前男友合照，呼籲各位女性要小心此人之餘，更力數對方「惡行」：「渣男警告！我的前任與我的女性朋友出軌，他警告我不要公開我們的關係，公開了就會責罵我。我警告所有女孩不要上他的圈套，他會同時與多個女孩調情，但總是告訴別人他仍然單身。」而男主角「H先生」回覆馬來西亞傳媒時則表示：「我沒有回應，不好意思，我回應的話會有愈多事情。」未有否認或肯認李元玲的指控。

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李元玲公開如何被「H先生」冧掂。（Instagram/@cathrynli）

今日（12/4），李元玲再於IG爆料，不但公開如何被不健身、從事IT行業的「H先生」追求，更透露對方的「獵食」手法：「雖然他不是高富帥也沒才華，但我不介意！他一開始對我的用心真的讓我心動了，把自己所有能付出的都付出了，還以為一個平庸老實人，不會壞到哪裡去，可以一起過日子，原來我遇到了偽君子渣男慣犯，喜歡在夜店找獵物吃，他看準我不敢揭發他，因此越玩越囂張，專門喜歡背著兄弟撩他們的對象，認識哪個新兄弟朋友，那個新朋友的對象一定被他搶。男生們，真的千萬別介紹自己的對象給他認識！任何一個美女，他都不會放過！全部通吃！他搶了你的女人還會一副淡定又勝利的模樣，跟你說，是她自己送上門的。」

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