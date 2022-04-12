與車勝元有感情線受關注　李姃垠曾問池珍熙借30萬繼續演員夢

韓劇《我們的藍調時光》集合李秉憲、申敏兒、車勝元、金宇彬及韓志旼等多名大卡士主演的，上周六首播隨即登上有線電視台tvN的史上最高首播收視劇集第10位，兼在第二集取得10.189%的收視佳績。現年51歲的車勝元過去在電視作品中皆與年輕女星搭檔，在這部劇中與年長一歲兼有「國民媽媽」之稱的李姃垠飾演一對事隔30年再重逢的初戀情侶，雖然兩人外表望落並不算合襯，但仍不少觀眾大讚相當有新鮮感，好奇之後的劇情發展。



車勝元在劇中飾演李姃垠的初戀情人。（《我們的藍調時光》劇照）

年輕時期的李姃垠和車勝元。（《我們的藍調時光》影片截圖）

在劇中講到車勝元飾演的漢修欠下周身債，在濟州重遇李姃垠飾演的海鮮店店長兼初戀恩熙後想向她借錢，但原來現實中的李姃垠不但沒有被人借錢的經驗，更曾經試過問人借5000萬韓元（約32萬港元），直到13年後才完全還清所有的債務。

李姃垠曾經在艱難時期向池珍熙、申河均和禹賢借了5000萬韓元（約32萬港元），直到十三年後才將所有欠的錢全部還清。（網上圖片）

現年52歲的李姃垠早年為一名舞台劇演員，在爆紅之前生活一直過得相當艱苦，以前演舞台劇時一年只得20萬韓元（約1270港元）的收入，因此為了過穩定的生活只能周圍做兼職，包括做演藝補習班講師、超級市場職員和青菜汁銷售員等等，可惜她於2000年因為有舞台劇製作人捲款潛逃令她要自掏腰包處理，卻因為沒有錢而不得不向池珍熙、申河均和禹賢開口請求幫助，最後獲三人一口答應一共借了5000萬韓元（約32萬港元）給她，而她亦一直努力打工賺錢，直到十三年後才將所有欠的錢全部還清。

李姃垠45歲才開始拍電視劇。（《Oh 我的鬼神君！》劇照）

還完錢之後，李姃垠終於在2013年全力向電視圈進發，2013年以《女王的教室》在小螢幕正式出道，之後接連在多部人氣劇集《Oh 我的鬼神君！》、《舉重妖精金福珠》、《三流之路》、《當你沉睡時》和《陽光先生》等中飾演配角，直到2019年她憑在電視劇《耀眼》一人分飾「文貞恩／文正恩」兩角奪百想最佳女配角，並於同年憑住在奧斯卡奪「最佳電影」的電影《上流寄生族》中飾演管家一角而在全球爆紅，甚至在第40屆青龍電影獎上奪下「最佳女配角」，出道28年才大器晚成。

李姃垠憑在電視劇《耀眼》一人分飾「文貞恩／文正恩」兩角奪百想最佳女配角。（《耀眼》劇照）

《上流寄生族》絕對是李姃垠演藝生涯的代表作之一。（《上流寄生族》劇照）

李姃垠於2019年憑《上流寄生族》在第40屆青龍電影獎上奪下「最佳女配角」。（網上圖片）

《我們的藍調時光》中的恩熙以「因為沒遇到你這種人」為理由告訴漢修為何自己不結婚，現實中的李姃垠其實與劇中角色一樣未結婚，她過去曾經在節目中表示，她的媽媽從來沒有催過她結婚，反而更表示她沒有擇偶的眼光，更叫她安心地獨自生活。不過，她曾經被傳出已婚的消息，因與男演員高昌錫的圈外妻子同名而被外界誤傳兩人為夫妻，但實質上李姃垠仍然單身，純粹是烏龍一場。

現年52歲的李姃垠與劇中飾演的角色一樣未結婚。（《我們的藍調時光》劇照）

李姃垠經常被誤會是男演員高昌錫的妻子。（網上圖片）

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