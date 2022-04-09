我們的藍調時光︱金宇彬申敏兒首拍劇遭拆散　編劇事先求兩人諒解

2022年最強卡司韓劇《我們的藍調時光》將於今天（9日）開播，劇集由李炳憲、車勝元、李姃垠和韓志旼等實力派演出，單是陣容已是收視保證。金宇彬亦將久違6年復出外，亦將是他首次與女友申敏兒一同合作拍劇。



金宇彬將與海女韓志旼搭檔。（tvN）

金宇彬和申敏兒於《我們的藍調時光》首次合作拍劇，但二人卻並非演一對，金宇彬將搭檔韓志旼，申敏兒則將與李炳憲湊成CP。編劇盧熙京知道觀眾必定想看兩人在劇中放閃，但她早就得到了金宇彬和申敏兒的諒解，幸好二人也大方表示沒關係。編劇更講到如果安排在同一條愛情線的話，反而直覺兩位不會答應出演，劇迷想看這對真實情侶互動的話，必定要留意《我們的藍調時光》的花絮片段。

申敏兒則與李炳憲湊成CP。（tvN）

《我們的藍調》將圍繞濟洲島三對戀人的故事，講述人生中的酸甜苦澀，。飾演船長的金宇彬將與海女韓志旼搭檔，雖然女方性格開朗活潑卻謠言多多，但金宇彬將不畏閒言閒語勇敢示愛；而申敏兒則將於鄉村出身的老闆李炳憲演一對，有指這是申敏兒首次挑戰母親的角色，並帶着傷痛來到濟洲島；而車勝元則與李姃垠搭檔，他成為完美的都市男人後回到濟州島，30年後遇上初戀對象李姃垠，兩個生活已完全不同的人發生了意想不到的變化。

最強卡司韓劇《我們的藍調》將於今晚開播。（劇照）

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