陳定幫曾被爆遭戴夢夢索取百萬禮金　突然醒覺：唔work就係唔work

由崔建邦和麥美恩主持的TVB節目《諸朋好友》最新一集請來林盛斌（Bob）、陳定幫及范振鋒擔任嘉賓，一向有「金牌媒人」之稱的Bob為身邊好友穿針引線，成功撮合多對新人，原來陳定幫同范振鋒找到好老婆都是靠Bob牽紅線！不過其實陳定幫與楊錳霏結婚之前，曾與戴夢夢有過一段情，還發展到談婚論嫁的階段，但最後疑有人劈腿，令婚事「撻Q」，兩人分手收場，而戴夢夢就在去年突然宣布嫁給從事金融行業的圈外男友Kyle。



陳定幫找到好老婆都是靠Bob牽紅線。（影片截圖）

Bob同范振鋒都即刻變「八卦Mode」。（影片截圖）

崔建邦在節目中提到陳定幫在遇到現任太太之前，曾經有過一段不開心的感情，雖然沒有指明是邊一段感情，但Bob同范振鋒都即刻變「八卦Mode」，笑言不敢提及此事，Bob更問道：「咁勁呀，呢單嘢講得嘅咩？你老婆會唔會殺咗你㗎？小心你老婆呀！」不過陳定幫就表現大方，更坦言：「我最差嘅宮位就係夫妻宮，係一早已經知，但你依然係會……唔通斬腳趾避沙蟲咩？我都會想拍拖，因為始終你係血肉之軀，會想談戀愛。咁拍拖呀，然之後你俾人hurt，咁我抽離咗跟住佢又𠱁番你，到最終你發覺好似有啲人唔work就係唔work。（會唔會因為對方係圈內人令關係複雜咗？）我都發覺係，我唔係好適合同圈內人拍拖。」

陳定幫談及舊情。（影片截圖）

曾發展到談婚論嫁的階段。（影片截圖）

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陳定幫自言曾與對方分手，但之後又復合：「散過一排啦，跟住之後類似畀佢箍煲又箍返啦，跟住到最後一次爭啲就……嗰陣時都有少少諗過談婚論嫁，因為嗰陣時就諗住不如用呢一樣嘢去令到大家定啲。（通常係女仔鎖實個男仔？）但係調返轉囉，你明唔明呀？跟住諗吓諗吓，其實有時啲嘢唔work就係唔work。因為嗰年我事業上開始有少少成長，見啲人呀各樣嘢，好似傾偈又多咗，又開始有自己嘅修行，打坐的確令我有少少醒咗，即係諗通咗啲嘢，然之後好安靜地，冇咩負面情緒，我就話不如我哋唔好結婚喇，真係咁樣同佢講。（咁佢點呀？）當然係有啲嘢prove到畀佢睇，好似都係唔係咁啱。因為結婚呢樣嘢本身個出發點都係想大家綁住大家，大家安心啲咪唔好諗咁多嘢囉，但其實咁樣出發唔係咁好。」

最後婚事告吹。（影片截圖）

戴夢夢在去年突然宣布婚訊。（IG@dreamon_mon）

戴夢夢與Ricky離離合合。（資料圖片）

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雖然沒有公開舊愛名字，但相信大家都知道陳定幫所講的就是戴夢夢。陳定幫與戴夢夢在2009年拍拖，原本兩人計劃在2012年結婚，更有指女方向男方索取100萬禮金，但最後婚事告吹，其後陳定幫曾回應表示百萬禮金是以訛傳訛，兩人因性格不和，最後和平分手。2015年戴夢夢被爆與太極鼓手朱翰博（Ricky）拍拖，當年兩人在街頭爭吵，戴夢夢更激動到當街剝裙發洩，成為一時熱話，兩人經歷離離合合，最後戴夢夢在去年11月與圈外男友Kyle舉行婚宴。而陳定幫經Bob介紹下認識楊錳霏，兩人在2014年結婚，育有一對女兒，一家四口好幸福。

陳定幫經Bob介紹下認識楊錳霏，兩人在2014年結婚。（IG@lowbeebee）