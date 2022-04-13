金宵大廈2劇透 | 李施嬅驚現陳山聰真實身份　勇闖七樓半搵真相

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》最新一集（13日）《姐姐（下）》劇透。



Ella（李施嬅飾）想過分手，還託律師閨密Jessie（趙希洛飾）處理咖啡店的法律事宜，Ella卻因眼前Maurice（陳山聰飾）的改變而收回決定。

外傭Louisa（黃婉華飾）新受聘於金宵大廈內的吳宅，剛開展新工作，便丟失了吳氏夫婦（黃子雄、樊亦敏飾）所養的愛犬，為保工作，她編作謊言過關，卻被主人吳生的女婿阿邦揭穿。每個晚上，吳家都出現怪事，吳氏夫婦懷疑與Louisa有關，她及後亦坦白往事。Louisa以為工作不保，執拾要離開，吳氏夫婦卻稱她可繼續留在吳家……

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劇透注意！

吳氏夫婦將Louisa當成女兒般對待，原來他們曾有一段不堪回首的往事。「一家人」生活下來，Louisa逐漸忘記傭工的身分，更享受着被吳生、吳太稱呼為Lulu的人生，直至她聽到阿邦與吳氏夫婦爭吵……

精神病院內，女醫生認為男病人不需接受更嚴峻的治療，計劃卻趕不上變化，男病人被安排重度電擊治療，情況極度危殆……Ella清楚眼前人與認識的Maurice根本是兩個人，為找出原因而闖進金宵大廈的七樓半。

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