《美人魚2》上映遙遙無期　周星馳要求太高林允惹是非

電影《美人魚2》繼續由周星馳執導，電影由2018年拍攝完畢至今已經有4年之久，但仍然上映無期。有消息指電影《美人魚2》打算今年公映，可惜撞上疫情關係令上映檔期混亂，周星馳更有意放棄今年上映《美人魚2》。周星馳對於電影的要求向來很高，就算拍畢後都會對電影的鏡頭有新構思，所以需要花很長時間來做後期製作。去年更要補拍某些鏡頭，補拍後終於可以計劃今年上映，有指安排於今年新年上映做賀歲電影，但鑑於內地疫情愈見嚴峻，唯有一改再改，有傳改至暑假上映，近月電影公司決定取消今年上映，上映日子遙遙無期。

周星馳除了拍喜劇了得，04年壓倒發展商，投得天比高，亦為經典。（資料圖片）

周星馳自拍畢《長江7號》後，便一直退居幕後，主要執導電影，由周星馳執導的《美人魚》於2016年上映，票房錄得33.92億元人民幣（約41.7億港元），成績相當好，而且成功捧紅新人林允。《美人魚》於2018年開拍續集，林允繼續做女主角，本來林允有望靠《美人魚2》打入中國十大票房女星頭5位，如今如意算盤應該打不響。林允近日亦惹下不少是非，愛美的她最近將自己注射「水光針」的過程上載至社交平台，過程中她打完麻醉藥後便用針筒一針一針刺進她的臉，只見面上佈滿針孔及滲血，畫面令人不安，要刪除片段才能解決紛爭。

林允將會冧莊拍續集《美人魚2》，有指她是星爺最痛錫的一位星女郎。

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