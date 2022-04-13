肥美人︱大碼模特兒Lezlie重提校園欺凌痛苦回憶：冇一日開心

ViuTV選美真人騷《肥美人》昨晚（12日）播出第二集，當中體重達270磅的大碼模特兒Lezlie（陳映同）在節目中表演原創歌曲《Lazy Hazy》，演出水準甚高獲得全場評判激讚，她的自我介紹以及表演更令評審團為之動容。重提成為大碼模特兒的心路歷程，Lezlie坦言：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、好多排斥、好多謾罵。」



大碼模特兒Lezlie在節目中表演原創歌曲《Lazy Hazy》，演出水準甚高獲得全場評判激讚。

Lezlie曾在個人YouTube頻道分享成長經過，她輕嘆一聲表示是在「痛苦中修煉」。重提以往校園欺凌的經歷，她說中學時被很多人排斥和欺凌，更坦言自己是「被蝦大」：「冇一日嘅校園生活係開心，自己一個去面對。除咗社工，冇咩人肯聽自己講嘢，中學時係孤身一人去做任何活動。」Lezlie續指欺凌者只要覺得你「唔順眼」便會欺負你：「我明白痛苦經歷係一場修煉，而家睇返覺得好無謂，欺凌者欺凌人係冇原因，淨係覺得你唔順眼，樣貌、身形唔合乎佢嘅標準，總之覺得你『篤眼篤鼻』就會蝦你。」

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Lezlie明白被欺凌的痛苦，亦坦承至今仍害怕被人出賣和背叛，不過作為過來人的她亦鼓勵被欺凌的同學：「唔好理蝦你同攻擊你嘅人，做好自己，唔好理人哋講嘅嘢，你係值得被愛同欣賞。如果真係頂唔順，就要搵專業同信得過嘅人幫手。」

Lezlie明白被欺凌的痛苦，亦坦承至今仍害怕被人出賣和背叛，不過作為過來人的她亦鼓勵被欺凌的同學。

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