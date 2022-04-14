白雲執到狗竟叫「不用幫忙搵主人」　轉讓給楊埕被網民瘋狂狙擊

白雲日前在IG post出了一張與「黑柴」小狗的合照，原來她在街上看到小狗沒人照料，於是把牠帶回家中，並且聯絡上漁農處利用小狗身內的晶片尋找主人。本來這是一件善舉，也是白雲的愛心證明，不過她卻在IG上表示：「有晶片漁農處也找不到主人，主人亦未報失。 有人前兩天已看到牠流浪，指甲長到證明沒人幫牠剪過更不帶出街。既然如此，大家不要再找了。」並且已將小狗轉讓給好姊妹楊埕照顧。

白雲與「黑柴」小狗。（IG@snowybai）

不少網民對她此舉感到憤怒，認為她不應那麼快便將小狗據為己有，由於小狗毛髮非常整齊乾淨，有戴頸圈，亦已經2歲，不像是被遺棄的樣子，即使原主人真的有心棄養，至少要再多等一段日子再找新主人。部分網民在白雲IG上洗版留言：「你而家同偷有乜分別？你係地下執到條金鏈，跟住去警署話執到金鏈，但無交返條金鏈出黎，再將金鏈轉手他人，完全無分別」、「好心做壞事！你有冇認真幫佢搵返原主人呀！1,2日就出領養？你真心膠喎！想上報都唔係咁！唔好扮有愛心！咁對隻狗唔會係好事！」、「咩叫『大家不要再找了』？其實點解你會覺得自己有資格幫佢搵新主人？」一片謾罵中淹沒了白雲的IG。

白雲已將小狗轉讓給楊埕。（IG@snowybai）

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對於此事，白雲未有任何回應，反而楊埕今日在IG出post反擊網民，指：「我明白各位都好關心狗嘅去向，但請各位先了解佢需要人照顧，唔係要將佢變成漁農處既流浪狗。」並列出七點回應指控。

楊埕逐點回應。（IG@yeungchinggg.terra）

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