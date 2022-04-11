三台收視報告｜《金宵大廈2》成績令人意外　與劇集質素不成正比

三台收視報告又再出爐，今次的日期是4月4日至4月10日。《金宵大廈2》當然是這份報告的重點，無論氣勢或討論度都比之前的劇集高，但數字出來卻不似預期，真係講你都唔信！



《金宵大廈2》承接第一輯的氣勢，播前已經有不少人期待新一輯的到來，亦預測《金宵大廈2》會為近來TVB低迷的局勢帶來反彈。誰不知，今次報告顯示一個殘酷的事實，首周只得18.8點，比播完的《飛虎3壯志英雄》還要差。2019年播出的第一輯，首周收視紀錄有24.7點，雖然是計七日跨平台總收視，但換算直播收視應該也有22-23點，《金宵大廈2》完全被比下去。

頭兩集其實幾吸引。（劇照）

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其實《金宵大廈2》的質素絕不是數字反映出來，至少頭兩集有令人追看的衝動，不過第三集開始跟金宵大廈的平行時空沒有太多關係，可能是收視不以預期的因素之一。但講到尾，《金宵大廈2》是TVB誠意之作，但近年好像觀眾不太接受這個思維，上一套《刑偵日記》也是類似要燒腦的劇作，但就創下了歷史最低收視，現在《金宵大廈2》首周出閘脫腳，不過，《金宵大廈2》在內地卻有不錯的成績，豆瓣評分有8.5分，佔一周華語口碑劇集榜第1位。

估唔到咁低。（劇照）

至於ViuTV，上星期指出《反起跑線聯盟》要經得起《金宵大廈2》的考驗，今周看來真是杞人憂天，《金宵大廈2》自身的不給力，反而令到《反起跑線聯盟》由5.1點升至5.4點。而取代《囝囝囡囡730》的《MM730》，以新形式跟觀眾見面，每日都有不同主題，加上不同的主持，不過看來對收視沒有太大幫助，也是在1點左右徘徊。

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