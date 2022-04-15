沙律張沛樂同保錡「分手快樂」　斬纜唔再見：我哋冇聯絡㗎啦

沙律張沛樂（Charlotte）於昨日為香港開電視節目《疫境中的餐桌》 擔任嘉賓，拍攝完畢後，她接受《香港01》訪問時，笑言自己 在節目中負責執頭執尾，真正落手落腳煮的是大廚Jackey，說：「主要係幫手煮吓同埋食嘢！」



沙律張沛樂為香港開電視節目《疫境中的餐桌》 擔任嘉賓。（葉志明攝）

她透露，最近正在籌備一隻新歌，希望在疫境之下發放正能量。她亦表示，之後還會為香港開電視主持一個旅遊節目，到訪泰國曼谷搵好食好玩的地方，以及尋找一些疫情之下的好去處。談到出歌的原因，她自言很多事情都想嘗試：「我唔會標籤同限制我自己，唔會因為我要唱歌就唔可以拍戲，我想做一個真正藝人，好多嘢都可以做。」

沙律張沛樂為香港開電視節目《疫境中的餐桌》 擔任嘉賓，同場還有黃靜藍。（葉志明攝）

廚師唔小心整親手，沙律張沛樂仲幫手整理傷口。（葉志明攝）

同時她也預告旅遊節目會相當吸引，說：「去到曼谷（嗰時）一定會好熱，同埋我哋介紹當地做Spa（好地方）、游吓水同埋吃喝玩樂，睇吓疫情之後泰國有咩唔同咗。拍旅遊節目最正係咩？就係唔好諗，放空，佢哋幫自己plan去邊，然後自己憑感覺去enjoy，嗰吓就係最舒服。」

監製張志明到場「監工」。（葉志明攝）

沙律張沛樂與ERROR保錡於今年年頭分手，她表示心情極速平復，說：「分開咗一段時間，冇聯絡。好開心呀，而家好多嘢想做，我覺得最緊要畀到愛同正能量大家。佢嘅出現，或者身邊嘅人，令你經歷一啲嘢，先可以令你成長。」保錡有冇搵你？她回答：「我哋冇聯絡㗎啦，（如果一齊拍節目？）都應該唔會，而家最緊要活在當下，我已經忘記以前嘅事。」有沒有追求者？她笑說：「我點會冇呢？哈哈哈，好難數有幾多個。首先我一直都好多追究者，呢個都唔係重點，重點係清楚自己乜嘢人先最適合我。我想追求嘅，係一段無條件嘅愛，而係大家靈魂可以傾偈。」

前度情侶沙律張沛樂，保錡。（網上圖片）

沙律張沛樂表示分手沒有不開心。（葉志明攝）