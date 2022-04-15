網民點名4位回不去的韓國二代偶像　朴有天T.O.P曾經顏值巔峰

K-Pop近十多年發展迅速，由有份開拓韓流的BIGBANG、東方神起、少女時代和2NE1等二代團，到現在已衍生至第五代。最近有韓國網民點名了4位，曾經歷顏值巔峰但已回不去的二代男偶像，包括朴有天和T.O.P等。



不少粉絲認為朴有天於《成均館緋聞》爆紅後，能成功在韓劇界站穩陣腳。（劇照）

1. 朴有天

東方神起和JYJ出身的朴有天曾紅極一時，清秀五官一出道就吸引大批女粉絲。除了歌手活動外，朴有天演技活動同類備受稱讚，自出演首部擔正男主角《成均館緋聞》爆紅後，不少粉絲認為他成功在演員路上站穩地位。

可是朴有天於2016年捲入性侵案，8天內被4名女性控告。雖然案件終判他無罪，但形象已大插水。其後朴有天更與當時的未婚妻被爆吸食大麻，由於大話連篇，他只好宣布退出演藝圈。不過去年朴有天又爆出私自與日本公司簽合約，因而與韓國公司發生糾紛，揭發他欠下公司20億韓元（約1320萬港元）的債務。

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金賢重當年的亞洲人氣相當高。（劇照）

2. 金賢重

金賢重以SS501隊長出道時紅爆亞洲，尤其於日本，即使個人發展也同樣順利，自參演《花樣男子》後他更獲得了「國民前輩」的稱呼。有指金賢重當時的人氣程度，只要隨便問路人都會認識他的國民級。

金賢重2014年被前女友大爆家暴，以及被逼墮胎5次等。雖然案件擾攘至2018年，法官已還金賢重一個清白，但由於打女生等是大忌，因此他的形象及人氣已大跌。期間，金賢重退伍後亦曾捲入醉駕案，當時酒精指數超標0.075%外，公司亦被爆以大話掩飾。

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前Super Junior強仁的顏值巔峰被粉絲形容為轉瞬即逝。（網上圖片）

3. 強仁

前Super Junior強仁的顏值巔峰被粉絲形容為轉瞬即逝，但無可否認他出道初的外貌的確十分吸睛。除了組合活動外，他亦有參演音樂劇和電影等，個人資源同樣相當好。

可是強仁自出道起負面新聞多多，2009、2017年涉嫌在夜店和酒吧打架及打女性朋友外，也曾分別於2009及2016年因醉駕被捕，更被指有逃逸之嫌。強仁雖然宣布全面暫停演藝活動，但多年來不少粉絲要求他退團，最終他於2019年正式宣布退出Super Junior。

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T.O.P出道初曾因撞樣強仁而成話題。（網上圖片）

4. BIGBANG T.O.P

BIGBANG T.O.P出道初時，曾因與強仁撞樣而成為焦點，至此成為了二代男團顏值代表。即使組合已出道第16年，T.O.P的外貌依舊帥氣，完全看不出他今年即將35歲。

T.O.P於2017年入伍後爆出吸食大麻醜聞，役期不但被迫延長，退伍後也難以站在鏡頭前。他更公開自己因此而自殺，翻找當年的新聞，T.O.P的確曾因進食過多鎮靜劑昏迷送院。對於他的復出，網民反應兩極，但似乎暫時對T.O.P沒有太大影響。

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