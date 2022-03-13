T.O.P自爆大麻醜聞後曾試圖自殺　認將暫別BIGBANG一段長時間

BIGBANG早前預告將於今年春天回歸，可是成員T.O.P同時宣布不與YG娛樂續約，以個人身份開展多樣發展。日前T.O.P接受香港雜誌訪問時，承認將暫別BIGBANG一段時間外，亦首次提及5年前曾試圖自殺。



BIGBANG久違4年回歸！ T.O.P宣布與YG娛樂終止合約

T.O.P在訪問中講到2017年入伍時，原本以為很快就能與粉絲再見面，可是卻在服役期間爆出吸食大麻醜聞。役期不但被迫延長，退伍後也難以站在鏡頭前。T.O.P形容這是他人生最壞的時刻，所以5年前曾試圖自殺，幸好之後意識到會對身邊的人及粉絲帶來傷害和痛苦。原來不打算做音樂的他，發現音樂才是陪他走出困境的支柱，所以5年內寫了超過100首歌，讓T.O.P獲得了重新的機會。

T.O.P首次公開5年前曾試圖自殺。（網上圖片）

T.O.P當兵期間曾因失去意識送院，情況令人擔心。（sports korea）

T.O.P很慶幸成員BIGBANG一員，但坦言幾年前有了想結束的想法，笑言自己與成員都已變老。由於自己創作的音樂風格與組合完全不同，他甚示講到：「要我以BIGBANG的T.O.P回來，可能會需要很長一段時間」T.O.P預告首張個人專輯將配合電影推出，首次向大家分享真正的他。除了個人作品外，T.O.P亦打算成立自己的公司，幫助後輩打造與BIGBANG完全不同的團體。

BIGBANG今年春天將回歸，但T.O.P之後亦會暫別組合。（IG/@choi_seung_hyun_tttop）

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