邵國華設靈｜政商界名人前來致祭 黎海珊：佢好鍾意食焗豬扒飯

邵國華的大殮儀式在16日早上9時開始，10時出殯，靈柩隨即會奉移至東華義莊。

資深電台節目主持人兼《Yes》雜誌創辦人邵國華上月18日離世，終年64歲。今（15日）在沙田寶福山寶福紀念館設靈，場內佈置簡潔，靈堂中央位置掛上「往生淨土」，而太太及一對子女的花牌則擺放在正中，寫道「我哋會互相照顧，唔使牽掛」

黎海珊接受訪問，表示跟邵國華有很多美好的回憶。

另有不少圈中好友包括鄭丹瑞、陳淑蘭、車淑梅等人，送上花牌致祭。而藝人黎海珊、黃淑儀等，還有政商界名人陳志全、食物及衞生局局長陳肇始等人前來致祭。

邵國華設靈︱會場放創刊號《Yes!》讓親友憑弔 場面令人感動

食物及衞生局局長陳肇始亦有出席邵國華設靈。(陳順禎攝)

而曾與邵國華合作過節目的藝人黎海珊在接受訪問的時候其雙眼通紅，顯得非常傷心，在問道同邵大哥有沒有一些難忘事，黎海珊就表示：「我記得邵大哥係一個好有趣嘅人，佢好專情好鍾意食焗豬扒飯，同埋佢鍾意Michael Jordan嘅波鞋，嗰時成日都叫我哋做完節目之後我哋一齊殺落去花園街波鞋街，然之後去買波鞋。」表示這一些日子是好開心。

另外，再問道邵國華有甚麼地方值得大家學習，黎海珊表示：「佢係一個好努力嘅人嚟，我喺佢身上學習到嘅係每做一件事，如果你想要有創意嘅話，唔係淨係坐喺度，你要睇好多書，做好多資料蒐集，然後你再會去自己再去深思，亦多去同人討論去廣納一啲意見。」還表示在年輕的時候想一些奇怪的點子時，但邵國華不會拒絕她的建議，反而還會鼓勵她多方向思考，或許有不多的發展。