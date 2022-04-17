陳敏之《Chi Chat》訪問鄧健泓集數神秘消失　疑有人方丈上身出事

「索腿天后」陳敏之大癲大肺的性格在圈中收獲不少好友，因而其個人YouTube頻道的節目《Chi Chat》亦搞得有聲有色，收獲不少討論聲。不過，有網民發現陳敏之突然將上兩星期邀請鄧健泓做嘉賓的集數神秘下架，疑似有人方丈上身小器出事！

訪問鄧健泓集數突然神秘消失！（截圖）

陳敏之亦一反常態，未有為此集宣傳。（IG/@sharonchanmanchi）

陳敏之在個人YouTube節目《Chi Chat》先後邀請了胡定欣、方力申、黃伊汶、伍詠薇、陳凱琳等多位好友做嘉賓，好友們更從不吝嗇分享娛圈或自身趣聞，看得觀眾津津樂道！而鄧健泓亦在節目中自爆背着李施嬅情挑石詠莉，說：「我第一次見佢（石詠莉）係喺《勁歌金曲》，我做完《勁歌》後……呢啲咪賤格囉！我喺微博傳訊息flirt（調情）佢。」

鄧健泓自爆當年主動「撩」Sukie，但因為他當時有女朋友，所以沒有追求對方，不少網民認為李施嬅執返身彩。（YouTube影片截圖）

不過，鄧健泓強調當時沒有追求石詠莉，「因為我嗰陣有女朋友，我只係flirt佢。我知佢住西貢，嗰度有間麥當勞，我約佢食宵夜，佢話『好呀』。但始終有個問題唔係好好，我有女朋友……結果講完就算，因為我驚！堅驚！所以當佢係朋友，07年後無再溝通。」直至Patrick 12年回復單身，偶而聽到石詠莉翻唱《我代你哭》，才鼓起勇氣再聯絡女方，結果修成正果。不過，此言一出不少網民稱鄧健泓為「渣男」，更稱李施嬅執番身彩，令他惹來大量負評！對於有人懷疑鄧健泓方丈上身小器要求陳敏之下架，陳敏之回覆《香港01》指：「技術上錯誤，好快會重新上架。」

鄧健泓與李施嬅在2005年合作拍攝劇集《老婆大人》時結緣，直至2010年分手。（劇照）

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鄧健泓入行後情史豐富，過往曾與蓋世寶、原子鏸、李施嬅、龔嘉欣等拍拖，又曾與龔嘉欣和張嘉兒陷入三角戀。但他就否認自己「食」女：「可能我係比其他人細心，可能當你哋講『食』好多女，但我永遠都唔會講『食女』呢兩個字，因為『食女』其實係好唔尊重女性嘅。」

鄧健泓認為「食女」不尊重女性。（YouTube影片截圖）

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