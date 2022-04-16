爆谷一周︱鄭欣宜親揭減磅真正原因：好多人問我唔係唔在乎肥瘦咩

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》今晚（16/4）一集請來鄭欣宜（Joyce）擔任嘉賓。節目中，欣宜便提到早前用生酮飲食減磅的真正原因，她說：「好多朋友問我唔係唔在乎肥瘦咩，若果我唔係做呢行，我諗我真係唔Care，但係我真係好鍾意着靚衫！」她坦言至今也不覺得身材苗條會特別靚，只是自己的身材難買衫：「我唔想成日要網上買衫，有時真係會着馬莎、ASOS嘅衫上台，呢個唔係話有問題，我自己都鍾意將高價同平價嘅品牌Mix and match，但始終係上台，都要對舞台、觀眾有個尊重。」

鄭欣宜呻肥難買衫，現在減了兩個碼容易好多。（電視畫面）

鄭欣宜坦言過去兩年不斷進修舞技。（電視畫面）

鄭欣宜實行生酮飲食法 三個月即見效減足廿磅：唔會設目標

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提到欣宜常與MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）合作，她便對Anson Lo讚不絕口，指對方跳舞極有力量又非常吸睛：「我覺得佢真係一個可以上到大舞台嘅一個好好嘅表演者。」而當聽到谷德昭笑她稱Anson Lo是「老公」時，她便說：「Sorry，係佢Flirt我先！」非常搞笑。另外，谷德昭叫她揀Anson Lo以外，三位最想合作的MIRROR成員時，她揀完Jer（柳應廷）、姜濤和Anson Kong（AK，江爗生）後，又揀了Jeremy（李駿傑）、Lokman（楊樂文）、Alton（王智德）和Ian（陳卓賢），非常貪心！

鄭欣宜一講起MIRROR就好興奮。（電視畫面）

至於講到欣宜在年初舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，贏得「叱咤樂壇女歌手」金獎和「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」兩大獎項時，她便指自己得獎當時仍未能夠好好消化整件事：「跟住第二日，我選擇唔睇電話，我選擇唔睇任何嘢，我用咗一個好落地嘅方法去慶祝，我去咗九龍城，我細個成長嘅地方，食我以前會食嘅嘢，去以前屋企附近盪韆鞦，因為我唔想吸咗入去個世界，我唔想浮上天，但我再隔多日睇番，原來我唱歌嗰時係全場企喺身……唔緊要嘅，值得擁有嘅嘢係唔易得到。」