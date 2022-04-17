曾志偉力撐《金宵大廈2》冇種族歧視　認為外界對劇情有一種誤會

由TVB製作的選美節目《香港小姐競選》新一屆即將舉行，今天（17日）於TVB舉辦全球招募活動，無綫電視總經理曾志偉亦現身出席。而志偉哥曾擔任《香港小姐》21屆的主持，提到今年會否出山再做主持，志偉哥即落閘：「今年難啲啦，不過21年的確係唔少日子，港姐嚟講對我嚟講都好有感情。仲有好多好MC嘅，必要時咪出嚟問兩個問題。」

《香港小姐》今年舉辦50週年。（梁碧玲攝）

早前傳出王祖藍辭去TVB首席創意官一職，其後TVB也發表聲明澄清祖藍並沒有辭職，志偉哥也認為無需要去回應：「澄清就畀人覺得有，佢依家做緊一個好重要任務，主持《聲生不息》，佢都要成為一個保姆身份，幫我睇住Gigi（炎明熹）佢哋。」

志偉話祖藍喺內地好開心。（梁碧玲攝）

另外《金宵大廈2》早前播出的單元《姐姐》，演員黃婉華塗黑皮膚扮外傭的舉動惹來極大迴響，事件更擴展到國際層面，志偉哥坦言一切是誤會：「我覺得係大家有一個誤會，就係以為話我哋搵一個外籍人士，我哋特登塗黑個身扮佢，其實角色需要係講佢一個菲律賓人士，然後變白，咁就難啦。因為唔可以搵一個菲律賓人塗白佢，所以只能搵一個人塗黑佢。好似我成日講一個例子，拍電影有外星人，我哋唔可以搵一個外星人嚟做，咪我哋扮，咁我哋唔算種族歧視外星人呀，呢個只係我哋劇情需要，唔係因為外藉人士特登扮黑，所以只能夠摘其一，一係黑變白，一係就白變黑，唔存在種族歧視。」

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