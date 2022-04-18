林淑敏為抗癌打化療針4度休克　曾憂演完大小姐︰會回到演路人

《愛‧回家之開心速遞》中，大小姐龍力蓮聲大霸道，不時「督人魂精」，在林淑敏譯下卻絲毫不令人討厭，更令她贏得2018年最佳女配角登上演藝事業高峰。回想十年前林淑敏曾患乳癌，在化療期間，她打4針都出現休克情形，有一次打針3分鐘後連面都變成黑色，需要醫生搶救，其後更受到後遺症影響。

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《愛‧回家之開心速遞》中，大小姐龍力蓮聲大霸道，不時「督人魂精」，在林淑敏譯下卻絲毫不令人討厭。（IG：@sukman_lam）

早前接受港台《舊日的足跡》訪問時，林淑敏憶述2000年參選港姐入行，初入行時只視演戲為工作，有糧出就有生命力。但經歷癌症後，她改變想法，堅決要活出精彩人生：「大病過後，我坦然問過自己，既然TVB收留，之後嘅路要點行？我深入禱告，決定喺有生之年，仲有一口氣，要令自己嘅人生更精彩，去盡啲，起碼盡力先對得住自己。」

林淑敏憶述2000年參選港姐入行，初入行時只視演戲為工作，有糧出就有生命力。（影片截圖）

林淑敏的處女作便是家喻戶曉的經典處境劇《皆大歡喜》（古裝版），她在劇中飾演閒角白無瑕。（影片截圖）

林淑敏的抗病路並不平坦，在化療期間，她打4針都出現休克情形，有一次打針3分鐘後連面都變成黑色，需要醫生搶救。雖然醫生向她表示身體會慢慢復原，但林淑敏等了6、7年，至今仍有些腦霧症狀，當年更會「斷片」，不知自己在說什麼，甚至試過駕車回家時在路上兜了2、3個小時。

林淑敏十年前患癌，化療時打4針都出現休克情形，有一次打針3分鐘後連面都變成黑色，需要醫生搶救。（林淑敏微博）

她回憶與蘇玉華合演《On Call 36小時II》時，正處於完成化療針的階段，之前大家有講有笑，一開機就忘記所有本來已熟讀的對白。林淑敏說︰「她望住她，說不出一句對白，很尷尬，很難解釋。我知自己發作，只能不停道歉。她好好人，是位好好的演員。她一定覺得為何這個人不做功課。我一直沒向她解釋，所以很想和她說一聲『我愛你，蘇玉華！』」

林淑敏特別感激蘇玉華，合演《On Call 36小時II》時，正處於完成化療針的階段，之前大家有講有笑，一開機就忘記所有本來已熟讀的對白。（影片截圖）

2017年，林淑敏加入處境劇《愛‧回家之開心速遞》，飾演大小姐龍力蓮。她說︰「當初我做大小姐依然有客串其他角色，沒想到會影響大小姐形象。德高望重的大小姐，不可以突然變師奶。為了保持大小姐形象，我沒再接其他角色。」林淑敏曾擔心大小姐這個角色會有完結的一日，屆時會否回到以前演路人的日子︰「患重病的經歷令我明白「本來無一物」的道理，為何要為擁有過的感到失落，不如現在咬緊牙關把事情做好。如果劇集真的有變動，我可以選擇退休或者繼續演下去。不去想將來會否有更大成就，人就會開心很多。我可以處於卑賤，又可以處於成功，最緊要過癮！這個角色由誰演都會好笑，我很幸運地被選中。」

林淑敏曾擔心大小姐這個角色會有完結的一日，屆時會否回到以前演路人的日子。（IG：@sukman_lam）