林作揸開篷車冇戴口罩惹網友罵戰　稱屬灰色地帶：了解過係冇問題

一向言行出位的林作再惹起爭議！林作近日揸住開篷愛車「愛快羅密歐」兜風，非常觸目，沿途上收穫不少注目禮。昨日（17日）林作於Instagram分享揸車靚相，卻有人留意到他沒有戴口罩，並留言指：「冇戴口罩所以啲人望住你」另一位網友則回覆該留言表達不滿道：「世界咁糟糕，多得你哋呢班抗疫X」該網友隨即嬲爆指責林作揸開篷車不戴口罩，雙方在留言區掀起罵戰。



林作近日因揸開蓬車不戴口罩惹起網友罵戰！（IG/ @jolamchok）

根據現時香港法例，疫情下市民在公眾地方必須佩戴口罩，否則會違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），可能遭票控罰款。警方曾表示，自用的私家車，一般而言，如不用作接載公眾人士或出租用途，其車廂並不是第599I章所指須佩戴口罩的公眾地方。而大律師陸偉雄接受《香港01》訪問稱，倘若私家車關閉了車窗及車門，私家車內可被視作私人地方；惟打開車窗的私家車則可被視作工作地方，可構成違法。

林作駕駛愛車周圍兜風。（IG/ @jolamchok）

身為前大律師的林作今日（18日）接受《香港01》，他認為揸「開篷車」不帶口罩屬於灰色地帶，他表示：「個人認為是灰色地帶，主要問題是沒有明文規定『開篷車』屬於什麼類型。這方面本人研究過，但也明白政府不可能特別為開篷車立法。」

他又認為駕車時播毒風險低，他說：「至於在真正重點 - 防疫上，由於沒有車外人可能會在行車時靠近車輛，而本人一旦停車就會馬上戴上口罩，可以說是絕對安全。」

網友在林作帖文下掀起一輪罵戰。（IG/ @jolamchok）

林作透露，過往一年多次因不同原因遭警方截停抄牌，全程沒有戴口罩，警方亦沒有因此作出票控，他說：「所以可以話已經得出結論係不屬於違法。」他有信心表示：「甚至已經了解過啦，冇問題。」

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