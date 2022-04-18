崔建邦當年涉嫌襲擊鄺敏慧事業跌谷底　重返無綫由月薪9000蚊做起

由崔建邦和麥美恩主持的無綫新一輯《諸朋好友》最新一集請來林盛斌（Bob）、陳定幫、范振鋒做嘉賓，三位男嘉賓講到自己各自怕老婆的故事。而Bob和范振鋒更講到當年因崔建邦的負面新聞而幫他接手節目《My Name Is 邦》，改成《兄弟幫》（Big Boys Club），崔建邦罕有重提當年的事件。



三位男嘉賓互爆對方的怕老婆事件。（電視截圖）

Bob表示當年他在電台工作，一見到黃乙頤（Pearl）就被她吸引住，反而Pearl當時都自爆自己是Bob的大學師妹，二人的緣份由此開始：「佢問我係咪覺得好熟口面，因為大家係同一間大學，佢係我師妹，我就覺得一定要做一樣嘢，就係抄佢牌，返到屋企食完晚飯我忍唔住打畀佢，我話有兩張演唱會飛拎畀佢一齊睇。之後大家就繼續溝通又傾電話，跟住佢就開始鍾意我，佢就追我，我見佢咁進取咁積極就畀個機會佢。」

崔建邦當年因為負面新聞，由金牌主持變成一無所有。（電視截圖）

另外，3位男嘉賓都自認怕老婆，並大爆見證過好友夫婦鬧交的情況，范振鋒憶述：「當年佢（Bob）老婆新牌仔揸車，但揸得唔係太好，Bob不停提佢，跟住佢太太就話『得啦！收聲啦！夠啦！揸緊車啊嘈！炒啦！』」另外，他們又談到各自的低潮，Bob當年放棄月入5萬元的電台Sales想轉做DJ，但一開頭月薪只得8千：「當時電台有一個廣告，本身係搵當紅DJ啤梨去錄音，但佢唔舒服，監製搵咗我，我好開心人生第一次有呢個機會，練咗好耐，錄完之後監製話錄得幾好，打畀個客畀佢聽吓，客戶聽完就話呢個邊個嚟㗎，你唔可以搵個阿豬阿狗幫我錄，叫返啤梨錄，個廣告暫時唔出住，我個心由個天跌落嚟，當時我好受傷，出咗錄音室之後喊，我同自己講要爭氣，要畀人知道你係邊個。」而當年的電台廣告其實可能只是幾百元錄一個，而他只是想珍惜這次的機會，也令他大受打擊。

有指當年鄺敏慧同崔建邦拍拖3個月，女方卻怒告被男方打。因負面新聞影響形象，崔建邦主動與無綫解約。（視覺中國）

至於主持崔建邦的事業低潮，也影響了Bob，當年崔建邦事業向上發展，不斷有主持機會，TVB更開了一個《My Name Is 邦》的節目給他，之後爆出他於2009年12月涉嫌襲擊緋聞女友鄺敏慧，因負面新聞影響形象，主動與無綫解約，而節目亦被急叫停，由Bob臨危受命主持新清談節目《兄弟幫》（Big Boys Club）頂上，首播的主持為Bob、歐陽靖和陳偉霆。提起事件，崔建邦也感受深刻的說：「嗰時梗係煩啦，嗰時係一個好……但係而家你諗返你覺得嗰個係一個好特別嘅經歷嚟，但係嗰個經歷對於我嚟講好重要，冇嗰個經歷，我可能都唔會有依家嘅機會去坐喺度再次訪問我三個好好嘅朋友，都冇可能有麥美恩做我拍檔，過程嚟㗎啫。」而崔建邦於2011年6月，自薦重返TVB轉戰幕後，擔任月薪9000元的戲劇部助理編導，直至2012年終於「融雪」回到幕前，重新獲得主持大型節目機會，漸漸重返一線主持行列。

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