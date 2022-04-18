美麗傳奇50載｜陳凱琳憶參選得88磅受壓激動落淚：嗰時幾大打擊

轉眼間年度選美盛事香港小姐競選已經踏入50周年，2013年度港姐冠軍陳凱琳，現身《2022香港小姐競選：美麗傳奇50載》時，看到當年參選片段竟感觸落淚。

歷屆港姐現身《2022香港小姐競選：美麗傳奇50載》。（影片截圖）

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節目找來多年來港姐幕後功臣，回顧拆解港姐成為經典的籌備過程及細節‧港姐形象監督陳惠英（Karen）特別提到，陳凱琳因為身形太瘦削，令她看上去較輸蝕，但因為她的五官較突出及聰明，成功令大家忘記她太瘦。陳凱琳看完該片段時，一度感觸落淚︰「因為要show個體重，Karen佢哋知道外界會好著重個數字會用嚟做焦點，當時上磅時我叫飲多啲水，啲人一直係咁提。」

陳凱琳當年參加港姐，首次面試傳媒已覺得她太瘦，上磅時更只得８８磅。（視覺中國）

原本又靚又有自信的陳凱琳當時因為體重不足90磅而被抨擊，令她飽受壓力︰「我諗冇一個女仔係想成日都攞你嘅身材、身形、外貌去做你唯一一樣有價值嘅嘢，嗰陣時真係幾大打擊，成日都係提及呢一樣嘢，屋企人又會睇報紙，睇到呢一樣嘢又覺得唔好意思拎出來講，你又要扮冇嘢……成日都係話88磅，我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」

陳凱琳在節目中回想當年壓力突然落淚。（影片截圖）