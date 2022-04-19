張藝興賀王嘉爾首登Coachella被轟「抽水」　曾因簽證錯過機會？

美國一年一度的音樂盛事「Coachella（科切拉音樂節）」因疫情停辦兩年，今年終於在4月15日正式舉辦，熱鬧非凡，不止有2NE1合體，更有88rising登陸主舞台，王嘉爾（Jackson）、宇多田光等也有亮相，氣氛high爆。



王嘉爾同Rich Brian、CL、宇多田光、NIKI、MILLI、BIBI、Warren Hue 等攜手演唱。（instagram@jacksonwang852g7）

作為首位登上 Coachella 的中國人，王嘉爾在網絡引起很大轟動，他一連演唱《100 Ways》、《Cruel》、《Blow》三首歌曲，激情四射，更除下上衣，一騷健碩身材，將氣氛推向高潮。而張藝興在17日轉發王嘉爾微博，並祝賀道：「中國歌手王嘉爾，非常，為你驕傲！」同時在IG再度用英文發文，不料卻掀起雙方粉絲罵戰，指張藝興藉此抽水。

事緣在王嘉爾表演的視頻傳出後，「假唱」話題登上了微博熱搜，質疑他沒有開咪。其後台灣歌手楊培安為王嘉爾發聲，表示他沒有假唱，只是現場唱的不是播放出來的，是為了避免現場嘈雜環境影響錄音效果，所以在後期重新配音，才會令人覺得是「假唱」。而張藝興在王嘉爾引起爭議熱度最高的時間點發文，因此導致王嘉爾粉絲不滿。

王嘉爾在舞台上激情四射。（微博@王嘉爾工作室）

實際上，張藝興在微博的粉絲比王嘉爾多了2000多萬，因此其粉絲炮轟是王嘉爾粉絲不知好歹，稱早在2018年，張藝興已經登上芝加哥Lollapalooza音樂節，是當時唯一一位登上全球十大音樂節舞台的華語歌手，2019年還受邀出席第61屆格林美頒獎典禮，比王嘉爾搶先一步衝出國際。不過王嘉爾粉絲也不甘示弱，大曬偶像出道以來的傲人成績，在IG粉絲數華人第一、Youtube粉絲數華人男星第一、Spotify華人歌手粉絲數排行第二等，在國際方面的知名度絕對不輸張藝興。早在2020年，網友統計的「華語歌手近5年美國熱度Top30」中，王嘉爾更是斷層領先，還有粉絲翻出張藝興曾經在宣傳電影時表示，Coachella向自己發出了邀請，但由於簽證問題未能到場，如今遭到不少王嘉爾粉絲嘲笑等，爭吵不斷。