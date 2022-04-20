聲生不息｜網民預計炎明熹是下一個G.E.M ：感覺她要火起來!

《聲生不息》有不少殿堂級歌手參與，但有部份內地網民批為「過分復古情懷令人生厭」。

無綫與芒果TV攜手合辦嘅音樂節目《聲生不息》將於本月24日首播，節目以召集香港及內地殿堂級歌手與新生代歌手重新演繹港樂經典為賣點。自從第一集競演出場名單公布之後，內地網民反應不一，大部份直指「未開始就已經感到失望」，並指節目打的旗號是讓更多人了解粵語新生代、新歌，但如今予人炒冷飯的感覺，而過分地復古情並不是好事，建議節目可以改為《一聲嘆息》。「節目應該以老帶新，陳蕾、李幸倪、AGA、張天賦、岑寧兒這些哪個不是當打之年？但是真正了解他們的歌又有多少人？」亦有網民指推廣新廣東歌理應搵近年在香港較為hit的歌手，但「最終又係經常參演內地綜藝的幾位、又是這幾首歌，推廣變空談。」

首集出場名單。

此外，亦有90後的網民認為演唱歌手如李玟、林子祥、李克勤太老，提議節目應該找Twins、鄧麗欣、古巨基等人。亦有網民擔心如果歌曲在節目播出之後成大熱，好快就會被瘋狂remix成抖音之歌，最終令人聽到厭聽到膩。節目仲未播出就已經有咁多聲音，無論係好定壞事，相信都已係宣傳效果之一。

2014年G.E.M.在內地節目《我是歌手》一戰成名，炎明熹在《聲夢傳奇》已証明實力，今次在更大的舞台表演，自然令人期待。

當然亦有網民期待節目播出，內地網民最期待周筆暢演出，亦有人覺得炎明熹會像當年鄧紫棋一樣，因一個音樂節目迅速走紅，2014年鄧紫棋參加《我是歌手》表現出色，一躍成為天后，改變了人生。

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