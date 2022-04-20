AGA紅館show因疫情被迫取消　休息兩個月儲歌再挑戰紅館

香港女歌手江海迦（AGA）原定於2020年舉行首個紅館演唱會，之前因首波疫情已經延至今年1月29日及30日於紅館舉辦個人演唱會《AGA Gaia Live》，但無奈因為第五波疫情而再度延期，最終被迫取消演唱會。

AGA紅館演唱會 （ig@agaseen)

AGA早前因為個人演唱會被迫取而情緒受到困擾，但休息兩個月的她已重新投入工作。AGA表示父母特意回來香港觀賞自己演唱會，但最後取消，父母亦滯留到今，所以只好在家演唱予父母欣賞。亦趁假期在家寫了很多歌，可以儲於將來演唱會歌單中，AGA亦透露會再次入紙申請紅館檔期，但今年內未必成事，AGA笑言下次演唱會不會太早公佈，以免再辦不成。

AGA與父母 (ig@agaseen)

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