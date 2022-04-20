12歲王詩齡畫作獲法國盧浮宮巡展資格　作品《孔雀》曾以12萬賣出

內地著名主持李湘與前夫導演王岳倫的女兒王詩齡（Angela）在2013年因參加親子真人騷《爸爸去哪兒》而獲得關注，隨著年月的增長，Angela眨眼已經12歲，出落得亭亭玉立，還是一位十足的才女。



對於父母離異，Angela似乎並未受到太大影響。（微博@王詩齡Angela）

昨日（19日），王岳倫在微博曬出Angela的畫作《花園》，獲得第一屆「小莫泊桑杯」國際藝術聯創巡展活動中被評為「金獎」，並獲得參加法國盧浮宮、斯萬城堡巡展資格的消息，還附上Angela平日認真畫畫的照片，作為父親的他大感驕傲，配文寫道：「王小姐棒棒的！繼續努力。」畫作中有一條悠長的道路通向前方，樹木與花叢林立兩旁，明暗、深淺、遠近關係等都有表現出來，顏色豐富卻不亂，略帶抽象感，看得出Angela頗有個人風格。

國際藝術聯創巡展是由聯合國教科文組織協會世界聯合會（WFUCA）與法中交流促進會（ADEFC）聯合發起並主辦，針對國際藝術家、中國及其他國家兒童開展的一項藝術交流、互動活動，起點非常高，對於青少年的鍛鍊以及見識世界具有很大的促進作用。

其實Angela的爺爺是一名職業畫家，每年生日都會畫一幅肖像畫贈予孫女，爸爸王岳倫也是中央美術學院油畫系出身，Angela自幼就在藝術的熏陶下成長，對畫畫的天賦更是日漸明顯。早在她10歲的義賣會上，畫作《孔雀》就以10萬元（約12萬港元）高價售出，獲得專家認可。雖然以往李湘因在物質上富養Angela而遭到不少網友詬病，但她並沒有忽略對女兒精神上的培養，除了畫畫，Angela還學習書法、鋼琴、滑冰、國際象棋等，曾以國際象棋少年組的身份參加國際象棋比賽，最終獲得銀獎，書法也參與過展覽，小小年紀，已成為同齡人中的佼佼者。

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對此，網友們都紛紛大讚Angela厲害：「非常優秀的小姑娘啊」、「繪畫天賦不錯啊」、「希望妹妹越來越優秀，不驕不躁」等。