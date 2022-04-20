特戰榮耀 | 楊洋做軍人獲讚敬業　被迫吃全蟲宴令觀眾頭皮發麻

楊洋主演的軍旅劇《特戰榮耀》開播15日突破10億，雖然以往予人清靚白淨的小生形象，但軍校出身的他，做起軍人上來入木三分，當中的打鬥戲也是親身上陣，且拳拳到肉，每日都掀起不少話題。



劇集播放量已突破10億。（微博@電視劇特戰榮耀）

據導演透露，劇中過半演員都有部隊經歷，其余多為武校、體校出身，外形要求挺拔、周正。而楊洋早於開拍前接受特訓，10個月全程跟組，穿越叢林、沙漠、戈壁等，都在人跡罕至的地方拍攝，高強度的打戲與艱苦的環境，也讓楊洋直言這是入行以來強度級別TOP1，考驗身體極限。

楊洋拍攝《特戰榮耀》吃了不少苦。（微博@楊洋）

食物方面，由於劇中是訓練新兵，所以「簡陋」之餘也是常人不會經常食用的東西，畢竟真正作戰期間，「填飽肚」是關鍵，免不了「就地取材」，因此楊洋與其他主演都需要克服心理障礙，食「全蟲宴」，包括蜜蜂、蟬、蟬蛹、麵包蟲、草蜢，還有蛇、螞蟻卵等，令人頭皮發麻。

而早前在宣傳劇集時，主演之一的蔣璐霞還爆料與楊洋、孟阿賽在片場食真蜈蚣，楊洋表示：「我瞬間感覺我吃完蜈蚣，那個嘴就麻（麻痺）了，中毒了。」非常敬業，完全突破以往角色形象，頗有軍人的氣概。

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除此之外，在製作特輯中，幾位主演不多不少都有受傷，當中一場戲份，楊洋被毒販勒頸，為追求真實性，他被勒到差點暈低，甚至出現嘔吐反應，相當辛苦。而這僅是劇中的一小部分。

對此，網友都大讚主演們對拍戲的認真態度：「大家都好勇啊」、「那個蜈蚣真的嚇到我了！能吃進去都是靠演員的信仰了吧」、「在這麽殘酷的環境下依舊拿出最專業的態度」等。