360秒人生課堂｜戴耀明當街被叫茄哩啡灰爆　暗戀佘詩曼想娶為妻

由主持林盛斌（Bob）的無綫全新綜藝節目《360秒人生課堂》，每集都會請來不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講娓娓道出他/她的人生故事，今晚（21日）播出的一集就請來有「無綫御用傻人」之稱的戴耀明。戴耀明原來自小就被懷疑是過度活躍，他入行理由相當簡單，全因為「怕悶」，他笑言：「今日可以做飛機師，聽日可以做律師，後日可以打劫阿婆，諗起都開心！」

戴耀明擔任今集嘉賓。

戴耀明加入無綫後，演過不少角色，參演過無數古裝、時裝及民初劇，以及不同劇種溫情、搞笑至勵志都有，演過的角色有記者、綁匪及日本軍官等等，然而仍有觀眾記不起他的名字，更曾先後兩次在街上被指是「茄哩啡」，戴耀明說時一臉唏噓，他指當時的過程就與他的演藝路一樣，有悲亦有喜。而分享至尾聲，戴耀明大大聲講：「我唔係邊個邊個，我亦唔係茄哩啡，我個名叫做戴耀明。」

戴耀明又大談當小演員的辛酸，也談及了家人，不忘細數亡父離世對他的影響，以及對年邁母親的種種歉意及愧疚。他透露母親思想單純，最大心願是他能找到一個好的女伴，背後原因更暗藏洋蔥，可惜至今他母親仍未能如願。戴耀明在他父親離世後一直負起照顧母親的責任，為要照顧現年80多歲的母親，他甚至放棄了不少北上發展機會，可說是孝順仔一名。

戴耀明與他母親。(戴耀明微博)

今年便踏入50歲的他至今依然單身一人，他多年前曾自爆暗戀佘詩曼 (阿佘)，去年在訪問中更說想娶阿佘做老婆，坦言渴望得到愛情，又大讚阿佘是他心中的女神。他與阿佘於2004年因為合作拍《金枝慾孽》而認識，劇中飾演太監「小禮子」的他，在戲外一直仰慕「爾淳小主」阿佘。他曾自爆自己當年經常同阿佘講：「我賺到錢會娶你做老婆。」然而他並實際行動追求阿佘，只曾試過借醉向阿佘示愛，傳了短訊跟女方說：「我好掛住你。」結果當然是食檸檬得不到回應。

佘詩曼是戴耀明心目中的女神。（佘詩曼微博圖片）

戴耀明今次上節目好擔心個人表現，他日前在社交網發文表示：「幾個月前，當我收到Bob哥哥來電嘅時候，心情真係有啲複雜……開心加害怕；一方面好開心，因為可以試吓自己從未試過嘅台上演說，但另一方面又有啲害怕……怕自己講得唔好之餘，又唔知應該點講關於『戴耀明』呢條友。自問只係生活喺香港地，一個好平凡、好平凡……以演員為職業嘅一個小市民，只想將呢個小市民最真實一面同大家分享（有啲嘢掙扎咗好耐，到底應唔應該講？到最後……都係講咗……死就死啦）！」

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