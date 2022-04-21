葉念琛TVB新劇《我的燦爛》公布陣容　陳山聰確認消息︰開工大吉

曾志偉升任TVB總經理，除了大搞TVB的綜藝節目外，他亦著手參與劇集的製作，當中一直有傳他再次使出人情牌，力邀導演葉念琛一同構思類似韓劇《Penthouse》（上流戰爭）的劇集，近日由葉念琛監製的新劇《我的燦爛》終於公布演員陣容！

新劇令人期待！（IG/@yiplinsum）

導演葉念琛的筆下都有不少「阿寶」。（資料照片）

據知，20集的劇集將會在6月開拍，演員陣容方面有緋聞情侶陳瀅和方力申外，更有陳山聰、劉佩玥、陳曉華、朱晨麗和蔣家旻主演。故事講述唐家寶與好友唐昕、李靜兒和林小美四位好姊妹，最終亦反目成仇、各⾛各路，為的是⽐⾦錢和男⼈更讓⼈輾轉反側的東⻄，那是妒忌……

方力申同陳瀅這對緋聞情侶將會合作。(IG:missjni)

當中，陳山聰接受《香港01》訪問時亦確認消息，他透露：「其實係真嘅，已經落實咗我將會拍葉導由佢監製同導演嘅TVB新劇《我的燦爛》，其實好多年前同佢本身有個合作機會，可惜擦身而過。佢首次返TVB拍劇就想搵我同佢拍，終於有機會同佢合作，我都好期待。希望開工大吉，因為呢個角色我暫時唔可以透露做咩，但可以話畀大家聽係我從來未演過嘅角色，我覺得幾好玩，自己都好期待。」

人氣急升的陳山聰亦會參演！（IG/@joelshanchung）

而葉念琛上星期亦在IG透露：「 繼續努力想找哪個演員演哪個角色！#電視劇 #真的需要很多演員呀 #五生五旦 #阿寶」

葉念琛早前在IG上透露自己正在撰寫一個20集劇集劇本。（IG@yiplinsum）

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