水原希子再爆料曾被迫裸露私處演出　親睹著名男監製摸女星大髀

日本演藝圈最近掀起了#MeToo運動，日本女星水原希子早前接受了《週刊文春》訪問，大爆當地演藝圈性醜聞，直斥圈中一直存在性虐待的問題，為演藝圈性加害事件發聲，引起廣大迴響。水原希子日前再度接受該周刊專訪，繼續大爆料，在長達2小時的訪問中揭發當地名製片梅川治男的離譜行徑。

水原希子曾於4年前揭發自己在拍攝半裸廣告時，該公司的多位男高層到場圍觀，讓她非常不舒服。（水原希子IG）

水原希子主演的Netflix電影《彼女》於去年4月上架，該片由廣木隆一執導、梅川治男監製，她接拍時已知會有性愛戲份，但在即將開拍之際，梅川竟突然要求她露裸私處演出。水原希子說：「邀約的時候沒有這樣的說明，我決定接演了才提出要求，如果當初有說明需要這樣裸露，我就不會答應演出了」。水原希子表示自己看了多部電影，幾乎沒看過性愛鏡頭是裸露該處的，梅川則主張拍攝角度受限會影響導演的呈現手法，但從頭到尾導演、攝影師都未參與討論，她也無法理解為何這部片一定要這樣裸露，因此一再拒絕梅川。豈料對方竟然忽發奇想說：「不然把毛剃掉，貼上假髮怎麼樣？」她聽後驚呆了，坦言：「不管是真毛還是假毛，我就是不想讓人覺得我如此露裸了，他卻不了解我的意思」。而她的經紀人還收到梅川的mail，當中說Netflix的製作人也希望女主角裸露。

日本混血模特兒水原希子憑着個性樣貌活耀時尚界，更因為率直性格深受粉絲喜愛。（IG@i_am_kiko）

後來水原希子趁試裝時，兼且有其他演員、工作人員都在的場合上，向廣木隆一導演直言自己不願意，也沒必要露。經過梅川、導演、經紀人和Netflix有關人員協商之後，導演表示會用拍攝角度避開，合約上也註明保護措施以及不用她裸露的條款。她回憶這段經歷表示：「非常難過，我到現在仍無法看《彼女》，這部作品實在讓我身心俱疲」。她又爆料說：「我看到梅川摸其他女星的大腿，親眼目睹像是性騷擾的行為，我心想『這個人很危險』」她更向Netflix提議引進『親密行為協調員』（intimacy coordinator），協助把關激情戲拍攝工作，然而梅川得知後即警告她不能自行向Netflix接洽，她其後亦遭到梅川不停刁難。