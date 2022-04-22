風起隴西｜Angelababy做美女間諜預告得一秒　網友︰負責美就夠了

由陳坤、白宇、聶遠、Angelababy（楊穎）、孫怡等主演的三國諜戰劇《風起隴西》將於4月27日首播，並登錄CCTV8電視劇頻道。劇集改編自馬伯庸同名小說，講述在天下三分、烽火四起、英雄輩出的時代，兩個不被亂世聚焦的「小人物」——陳恭（陳坤 飾）與荀詡（白宇 飾），在驚心動魄的諜戰中爆發出奪目光輝，於歷史之外譜寫出一段英雄傳奇。



在今日（21日）發布的最新預告中，一開篇就是「驗屍」，陳坤表面紈绔不羈，實際機智敏捷，是一位蜀國間諜，與白宇是結義兄弟。雖然只有短短2分20秒，但不難令觀眾感受到疑雲密佈，腥風四起的緊張氣氛，每個人物似乎都「各懷鬼胎」，諜中諜、計中計，不知孰真孰假。在畫面上也頗有電影感，非常有質感。而Angelababy飾演的柳瑩是偽裝成樂伎的魏國美女間諜，風姿妖嬈，色藝雙絕，擅長媚術，善於把握人心，不過在預告中就只有一秒鏡頭，她身穿一襲白衣，面帶微笑，似乎正要迷惑對方。這也是Baby相隔5年，再度有古裝劇播出，對上一套正是她演藝道路的「黑歷史」《孤芳不自賞》。

+ 3

其實劇集是以兩位陳坤、白宇兩位男主角為主，且由陣容來看，大部分都是男演員，演技備受認可，只有Baby同孫怡兩個女角色，雖然戲份不算多，但也令一班劇迷有些擔憂：「兩個都不怎麽會演戲」、「就負責美就可以了，其他不需要她，我真心求的」、「我也希望她認清自己，花瓶就好」等。

點擊下圖睇Baby同孫怡靚相：