Angelababy成第三位離婚85後花旦　5套劇待播領跑楊冪趙麗穎

Angelababy（楊穎）與黃曉明於28日宣布離婚，是繼楊冪、趙麗穎後，第三位為婚姻畫上句點的85後花旦，且都是單親媽媽，粉絲也紛紛喊話Baby獨自發展事業。



35歲楊冪是三人中年紀最大的一位， 2018年同劉愷威離婚至今，人氣有增無減，依然立於頂流不敗之地，每年平均推出兩套劇集、一套電影，雖然口碑一般，但收視同討論度都非常高，目前有一套大女主古裝劇《嬌藏》待拍。綜藝方面也有不少常駐節目，當中最受歡迎的要數解密真人騷《密室大逃脫》，三季以來都有很高的評價。而時尚方面，因早前同涉嫌辱華的品牌解約，受到些影響，但絲毫不影響她的帶貨能力，一舉一動都成為焦點。

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三人中，趙麗穎與馮紹峰的婚姻時間最短，儘維持3年。事實上，趙麗穎自產後復出以來便「改頭換面」，時尚資源攀升，拿下高奢品牌Dior中國區代言人，無論是紅地氈抑或個人的穿衣打扮，都較之前提升不少。除此之外，產前她多以拍攝古裝為主，但結婚後開始減產，戲路也發生了些變化，好似挑戰一些內斂的職業角色，以及主旋律劇集，更多的與實力派演員合作，目前有兩套劇待播。不過，趙麗穎的人氣與楊冪、Baby不可同日而語，粉絲相差逾2000萬，但演技是最好的一位。

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年紀最小的Baby一直以「樣貌」在圈中闖蕩，2009年，與黃曉明的戀情浮出水面後，影視、綜藝資源逐步飛升，在2011年至2016年期間，每年至少推出三至五套電影，由2015年至2021年，平均每年也會推出一套劇集，不過，有關她演技的爭議卻從未停止，唯一靠去年客串的網劇《摩天大樓》挽回少少口碑，但網友對於她的評價依然是「只要Baby不演戲，做什麼都行」。

Baby的樣貌一直為人稱道。（微博@楊穎工作室）

雖然Baby與黃曉明日前才正式宣布離婚，但早在2019年下半年，就已經有兩人婚變的傳聞。此後，Baby放慢了做演員的腳步，直到去年才再度開始拍劇，但合作的演員都非一線，好似馬天宇、賴冠霖、王安宇、任嘉倫，即使同陳坤合作了一套《塵緣》，她在劇中的戲份也並不多。相反，Baby在紅地氈方面的表現卻越來越好，更被網友封為「紅地氈霸主」，對她的樣貌與衣着還是給予認可。目前Baby有5套劇集待播，是三人中最多的一位，不可否認她對事業有上進心，但能否觀眾對她的印象，還是要看能力。