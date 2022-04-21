食腦喪B｜奶仔百厭出賣老友　同郭子豪開直播同車驚現「第三者」

「做人要食腦，做喪屍都要『食腦』！」一連20集、由吳冠宇監製的喪屍喜劇《食腦喪B》，逢周一至五晚八點半於無綫翡翠台播出。《食腦喪B》由何廣沛、江嘉敏擔任男女主角，蔣志光、朱智賢、林凱恩、陳曉華、郭子豪、方紹聰（奶仔）、馬貫東等聯合演出。



原來呢個道具腦係啫喱嚟，仲要係益力多味添。

《食腦喪B》由於喪屍喜劇題材新鮮兼劇情過癮，播出後獲不少好評，網友留言大讚：「呢套劇好睇，除咗何廣沛，其餘角色佔戲都好重，奶仔、郭子豪都演得好好、好笑，兼且有感動位」、「江嘉敏做得唔錯！捉到喜劇節奏」、「（節奏）夠明快，演員夠年青」。何廣沛、江嘉敏、奶仔與郭子豪連來日於IG合體開Live力谷新劇，與網友分享拍劇趣事。不少網友對何廣沛食的「道具腦」相當感興趣，問到是如何製成及味道如何，何廣沛笑謂：「係副導演專登安排，個腦其實係啫喱嚟，仲要係益力多味！」奶仔更大爆何廣沛在殮房拍攝時曾被「鬼揞口」，何廣沛聞言即繪形繪聲憶述當時情景：「奶仔問我迷唔迷信，當時我想答：『我都唔…我都唔…』但幾次都講唔到出口，其實我係想講我都唔迷信！」另外百厭的奶仔在直播期間還「出賣」老友郭子豪，趁着子豪開車期間，將鏡頭向著子豪同「車」密友鄧卓殷，雖然鄧卓殷只是閃現幾秒鐘，但已令網友驚喜萬分！

郭子豪女友鄧卓殷喺直播期間閃現，網友大嗌驚喜。

《食腦喪B》劇情除圍繞主角「喪B」余陽光（何廣沛飾）「食腦醫肚」引爆連串溫馨笑彈外，他與麻雀館太子女莫笑春（江嘉敏飾）及仙氣女神Bella梁倩桐（陳曉華飾）的感情線同樣是亮點。喪B因一次餓極失控、發狂追着「笑春的腦袋」欲一口吃掉、兩人自此不打不相識；患有紅斑狼瘡症和失眠症的笑春，亦只有喪B在旁才能安然入睡；為此笑春不時要求喪B「陪瞓」，二人因而慢慢發展成微妙關係。另一邊廂，喪B重遇暗戀多年的女神Bella，並希望藉著「食腦」獲得的特殊才華奪取女神芳心，可惜Bella卻搭上「喪B」死對頭戴雄蒲（張彥博飾），認真陰公豬。

何廣沛喺劇中暗戀女神陳曉華，仲想靠「食腦」獲得嘅才華力追對方添。

其實何廣沛與兩位女神江嘉敏及陳曉華甚有緣份，何廣沛、江嘉敏今次是繼《親親我好媽》及《再親我好媽》後第三度飾演情侶，江嘉敏更於《親親》向何廣沛獻上「螢幕初吻」；如今兩人相隔四年多再演情侶，難怪默契十足。另何廣沛及陳曉華早前則因在熱播劇《異搜店》中飾演情侶獲大讚勁合襯，今次兩人劇中會否擦出不一樣的火花，絕對值得期待。