食腦喪B｜20集播晒冇人講？　創新題材絕對值得免費播放贏口碑

由何廣沛、江嘉敏、郭子豪以及方紹聰主演的TVB新劇《食腦喪B》近日在無綫收費平台myTV Gold開放點播，全劇20集已經上架。最可惜是，縱使《食腦喪B》已經「播完」，惟網絡上的討論寥寥可數，感覺可惜。



《食腦喪B》全數20集已經上架有得睇。（網上圖片）

《食腦喪B》放7月23日正式上架，先上10集，7日後再補10集，碰巧又撞正奧運，就連在免費頻道翡翠台播放的《刑偵日記》亦難逃收視回落的命運，更何況一套收費的《食腦喪B》？《食》劇被「安排」於收費頻道上架，大部分觀眾理解的並非《食》劇「值得」付費收看，相反卻與約一年前劇中要角黎振燁與朱智賢「車廂食蛋糕」的醜聞有關，《食》劇才因而被「貶」至較少人收看的收費平台。

但當然，《食》劇絕非沒誠意之作，相反，前者的形容更貼切，《食》劇遲遲未有消息被安排於免費頻道，未能令更多觀眾欣賞到一班年輕演員的努力，非常可惜。

仲要撞正農曆七月，若有套喪屍題材劇集應應節，其實都唔錯吖？（網上圖片

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《食腦喪B》值得一看

《食》劇並非毫無缺點，年輕演員的演技較為稚嫩、喪屍出場有欠迫真、道具又未夠揼本「膠味」較濃、動作場面亦需要靠動畫加強、加上十個演員有八個較新，回想起當年亞視破格性的《殭屍》系列，尹天照、萬綺雯、楊恭如、陳啟泰等個個一線小生花旦，就連觀音都用陳煒客串；即使幾年前TVB的《殭》亦有鄭嘉穎、陳凱琳，再額外邀請樂壇天后級謝安琪做主角，相比之下，同類題材的電《食》劇卡士稍為遜色。

由李佳芯、陸永、馮盈盈主演的《智能愛人》同樣題材破格新穎，但遭受的命運亦截然不同。（劇照）

事實上，以輕鬆人情味去包裝喪屍的《食》劇故事紮實又有貫通，亦成功創造了有別於過去「喪屍」的既有價值觀，以TVB宇宙的新型喪屍面世，先由「蜘蛛」傳播病毒，再因「食腦」而且令喪B （何廣沛飾）獲得腦內的記憶，貫徹TVB「畫公仔畫出腸」的表達方式，劇情簡單易明。而對白上均以較貼地的用語，非常年青化，舉個例，雪妮飾演的「婆婆」角色，在家人口中卻被稱呼為「阿Paul」，食到字有趣之餘又夠創意。

《食》劇是香港首部以喪屍作為主題材的劇集，試想像當日編劇、編審、監製、導演等向老闆賣橋時要有多大的勇氣，而輕鬆幽默的喪屍題材劇集，宏觀全世界亦是少之有少（雖然曾經有不少網民提過有「抄襲」美劇《iZombie》（港譯：i-喪屍）之嫌）。回望近期較劇情較沉重的《刑偵日記》，機器人題材的《智能愛人》，其實可以想像到被指「食老本」「慣性收視」甚至是「老人台」的TVB是有多希望創新並打入年青人巿場，只可惜以結果論從收視成績顯示（三台收視報告｜《刑偵日記》跌至10.2點 連TVB鎮台之寶都要跌），TVB的觀眾似乎並不賣賬，加上《食》劇有醜聞纏身，即使有著比《智能愛人》更淺白易明的故事，《食》依然難逃「試水溫」的命運。

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