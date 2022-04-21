54歲崔加寶息影27年復出拍劇　與初戀許志安拍拖9年點解分手？

曾是無綫（TVB）「銀河十星」崔加寶息影27年，最近在亞洲心動娛樂（AMM）劇集《逐流時代》亮相，飾演麥明詩的契媽，引起不少討論。她日前接受傳媒訪問時，便指自己是因為受AMM副總裁兼藝訓班同學林文龍邀請，以及知道劇集是戚其義監製才決定復出。崔加寶亦談到1986年時參選港姐原因，原來是她18歲讀完書找不到工作，所以再膽粗粗報名當玩下。

麥子樂、何啟南和崔加寶上年（11/6）為亞洲心動娛樂（AMM）新劇《逐流時代》拍攝外景時巧遇任達華。（FB圖片）

提到感情經歷，崔加寶大讚初戀兼中學同學許志安溫柔、易話為，兩人中二開始談戀愛，拍拖拍了九年，最後卻因為女方選美入行，許志安同年參加新秀贏得亞軍，思想變得成熟、發現各自追求的也不同後便決定分手。

另外，崔加寶也有講到認識老公周文曦──晨曦足球隊創會班主之一的經過，原來當時自己是與咖啡店飲咖啡，對方則與客人傾生意，雖然他不知道她是演員，但覺得她好合眼緣，之後在雜誌上見到她，才叫同屆港姐蔡惠娟搭路介紹。崔加寶起初以為是不正經飯局，所以婉拒應約，及後在卡拉OK見到未來老公，就覺得對方好花弗，好在之後蔡惠娟約她燒烤時，她發現周文曦對朋友不錯，所以對他開始改觀，幾個月後便單獨約會。

至於為何息影，崔加寶便指自己因周文曦與其母親觀看她與洪朝豐演舞台劇《雷雨》時，她打算演吻戲時借位，她意識到自己兼顧不到演員道德和伴侶心情，所以決定婚後不做演員。

崔加寶依然Keep得好好。（林迅景攝）

許志安曾與崔加寶拍拖9年。（Instagram/@andyhuichion）

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