食腦喪B｜郭子豪棄高薪厚職入行　模特兒轉型演員：唔想做花瓶！

無綫（TVB）劇集《食腦喪B》中，郭子豪（Arnold）飾演主角何廣沛（飾余陽光）的好朋友古德明，出鏡率甚高，而且近年他在TVB的發展，更可用「如魚得水」來形容，除了在《十月初五的月光》、《逆天奇案》、《法證先鋒IV》等多套劇集演出居份量的角色外，公司亦非常揼本地起用「食腦三子」何廣沛、郭子豪、方紹聰（奶仔）主持新節目《真係唔好笑》，據聞這個節目每集經費足足有過百萬之多。



16年嘅郭子豪真係好Fit。

2016年加入TVB的郭子豪，其實早於2012年從英國回流時就已經擔任過一段時間的模特兒。本身是名校倫敦帝國學院機械工程系出身的他，在畢業後就擔任了機械工程師，後來於2021年回港於保時捷當實習生時，就在機緣巧合之下成為了A&F的模特兒，亦是該名牌的第一位兼唯一一位華人模特兒。

郭子豪係名副其實嘅小鮮肉。

他早年接受《香港01》訪問時說：「嗰時做完A&F發現原來咁多人識，唔係所有人咁好彩有咁嘅機會，咪試下先囉。畀自己一個期限，如果3年內未達標就做返機械工程師，同埋自己性格都唔係咁鍾意坐喺office。」而問及為何會由模特兒轉型至演員，他回答：「我唔想做花瓶！」還說簽了TVB長約：「簽俗稱『親生仔』嗰啲，即係無私嘅奉獻，所有都畀哂佢！」

郭子豪飾演主角何廣沛（飾余陽光）的好朋友古德明，出鏡率甚高。（TVB截圖）

初期入行他的發展都相當不錯，不過到2018年時他就決心停工近半年時間增磅、操肌，原來是為了報名「PCA PRO及香港健美及運動體適能錦標賽2018」（健美先生），當年出席《三個女人一個因》宣傳時，他向《香港01》表示，參賽原因除了挑戰自己之外，其實也是因為他的爸爸。他說：「其實好大程度係因為我老豆，佢幫我改個名叫Arnold（阿洛舒華辛力加）。其實佢都希望我大大隻隻。去到一個位，我就發覺自己再唔去比賽就冇機會，一來年紀問題，二來就越嚟越忙所以就想自己起一次台，一次就夠，人生應該轟轟烈烈做一次。同埋我要話俾人知，我付出100%努力，係真係100%全力去做。」

郭子豪是第一位藝人出身的「健美先生」。（資料圖片）

2019年3月，郭子豪曾因遇上警察路障而被截停，其後經「吹波仔」檢查後被錄得約50度，因超出了法定上限約一倍而被警方以涉嫌酒後駕駛罪名拘捕。相隔3個月他在九龍城裁判法院被裁定一項醉酒駕駛罪名（案件編號：KCCC1430 / 2019）成立，須接受90小時社會服務令、停牌1年和自費報讀駕駛改進課程。

郭子豪曾因涉嫌酒後駕駛罪名拘捕。（資料圖片）

之後郭子豪被「雪藏」約一年時間才獲得「解凍」，其後他亦再獲得TVB重用，《使徒行者3》、《法證先鋒IV》、《把關者們》、《金宵大廈2》等劇中也有演出機會，同時也沒有再犯有醉酒駕駛之類罪行，可算是浪子回頭，改過自身。