唐文龍從未後悔離巢北上捱麵包　揭內地娛圈發展驚人規則

陳敏之的個人YouTube Channel《Chi Chat》最新一集繼續請來她在經典劇《溏心風暴3》的拍檔唐文龍做嘉賓，繼公開性取向後，唐文龍就大談演藝辛酸史 ，更揭露現今藝人到內地發展一切都是看數據，非常科學！

唐文龍自認有型！（影片截圖）

的確非常有型！（IG/@michaeltongmanlung）

唐文龍出道以來一直被視為圈中的型男代表，他在節目中更自認「有型」，超自信的表現一度令陳敏之忍不住：「哈哈哈，唔係呀，我認同，啱啱攞緊提子食！」唐文龍稱：「我以前唔係靚仔，我絕對唔係醜啦。（咁都唔靚？咁點呀？）我係……我講呢句說話又俾網友鬧死我，我係有型！但係有型喺以前嚟講係瀨嘢，因為你唔靚仔先至有型，但我出道時興靚仔，呢個對我嚟講係好致命傷。」唐文龍天透露去試鏡時，經常被指「太有型」而錯失機會。

唐文龍稱TVB開給他的條件不好！（影片截圖）

全部有根有據！（影片截圖）

講道當年離巢北上發展，唐文龍稱從未後悔：「嗰陣時都38、39，如果我仲唔離開，我青春唔會永遠喺度，加上公司俾我嘅條件唔係太省鏡，咁我咪走囉。」據知，唐文龍當年有九個月只吃麵包和麥皮，連供樓都要依靠家人接濟：「當時即時喺上海拍咗部《我心依然》電視劇，部戲等咗5年先出街，工作量唔係好理想。（嗰陣有冇後悔？）冇後悔，做男人行咗出去就係行咗出去。同埋內地係好講數據，你係演員，你拍過咩戲，票房係幾多，點撃率係幾多，整體收入係幾多，好清楚。唔止演員，連製片人、燈光師、收音師、化妝師，全部都有數據。大家唔需要懷疑，又要飲飲食食，嗰樣嘢唔係重點，真係要靠努力、實力同際遇。香港演員相對係勤力同專業，同埋乖。」

點擊下圖逐格睇Michael樣貌「進化」過程：

+ 20

點撃下圖睇唐文龍歷任緋聞女友：