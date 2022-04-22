東張西望｜「煙剷」阿伯令鄰居哮喘病加劇　苦主：佢話要同歸於盡

無綫（TVB）節目《東張西望》今日（22/4）講一名患上哮喘病的公屋戶因為一名70多歲「煙摌」阿伯鄰居終日在家打開門抽煙，令到煙散播整個樓層，而備受困擾。這位患有哮喘病的太太更因為終日長期吸「二手煙」，間接患上睡眠窒息症並加劇哮喘病。這名哮喘病太太曾向「煙摌」阿伯鄰居表示，希望他可以關上門食煙，但遭到拒絕，她節目中說：「佢話：『我喺度住咗十幾年，從來冇人投訴過。我都70幾歲，我都有哮喘！我要食多啲，我要同妳同歸於盡！』」



患哮喘病的太太向《東張西望》說：「佢話：『我喺度住咗十幾年，從來冇人投訴過。我都70幾歲，我都有哮喘！我要食多啲，我要同妳同歸於盡！』」（《東張西望》截圖）

後來這位患哮喘病的太太，向房署申請特別調遷申請後亦獲得批准，不過第一次調遷的地理位置卻對患有哮喘病的她生活相當不便，後來她就拒絕了第一次特別調遷。到了第一次獲派到石排灣時，卻出現了問題。

好大煙味。（《東張西望》截圖）

《東張西望》幫手問情況，最後房署又竟然接納解釋。（《東張西望》截圖）

原來是因為疫情下郵政被延的關係，而令她遲了數天才收到房署通知書，因而錯失了簽約的日子。不過房署方面卻以郵件被延並非合理解釋為由，當作她放棄了第二次特別調遷。她在到訪房署於屋租約事務管理處後，均被指她不能以收不到信件為由而放棄調遷。直至《東張西望》替她致電房署及有關方面後，房署才通知她到辦事處交文件，及接納她的解釋，重新給予她第二次特別調遷申請。

真係慘。（《東張西望》截圖）