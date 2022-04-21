東張西望｜補習老師跟女童合照惹不安　被炒後寫信：我唔係戀童癖

《東張西望》今日（21/4）一集報道一單「被疑似戀童癖騷擾」的事件。事緣因為疫情之下，家長都為子女上網搵補習老師，有一位「蘇太」就網上找到了一名「林Sir」的補習老師給他十歲的女兒面對面授課，怎料之後就不斷怪事。



《東張西望》今日（21/4）一集報道一單「被疑似戀童癖騷擾」的事件。（《東張西望》截圖）

「蘇太女兒」指林Sir稱呼她做「桐桐豬」、「叻叻豬」，感到很不舒服。（《東張西望》截圖）

有不少家長均指自己受到林Sir騷擾。（《東張西望》截圖）

這位蘇太表示，林Sir第一天上門時就問她房內有沒有閉路電視，第三天更問她可不可以帶女兒出門食午飯，後來蘇太察覺到奇怪，便到林Sir的Facebook查看，怎料發覺平台上放了大量他與不同女童的合照，更有些女童合照中坐在林Sir大腿上，亦有些是頭貼頭合照。大驚之下，蘇太就拒絕林Sir再幫她的女兒補習。

林Sir未經家長同意，就拍下與學生的合照，更放了上網分享。（《東張西望》截圖）

事件在網上發酵後，又有一名「陳小姐」表示林Sir曾在未經她的同意下，與她女兒合照，更拍下了她家中的環境再放上網。《東張西望》找到林Sir在台灣留學時的同學「Billy」，Billy接受訪問時說：「佢未嚟台灣之前已經喺WhatsApp加咗40幾個女仔，差唔多都係統一噓寒問暖。同佢熟咗之後，佢仲同我講佢鍾意小妹妹，嚟台灣之前仲有個11歲女朋友，仲畀咗啲親密相我睇。」

林Sir的台灣同學爆料指，他曾有一個11歲女朋友。（《東張西望》截圖）

林Sir傳給家長的話十分奇怪。（《東張西望》截圖）

《東張西望》報道，蘇太拒絕林Sir再幫她的女兒補習後，亦收到一些林Sir的奇怪短訊，有些短訊上說：「兜兜轉轉都係分開」、「點解咁殘忍」、「唔嚟你屋企都可以嚟你屋企食飯」、「你呢幾個月變成美女廚房」、「想試吓你啲手勢」。在蘇太封鎖了林Sir的電話後，又再收到一個疑似是林Sir朋友的短訊圖片，圖片是一封手寫信，內容大概是說林Sir很抱歉，又說：「我們關係都算良好，乜都可以傾。子女學業又可以傾，私人八掛（卦）事都可以傾」，信中又指林Sir「內心好似比（俾）把刀插入內心咁」，內容相當怪異！

林Sir還手寫了一封信，內容一樣令人感到不安。（《東張西望》截圖）

林Sir還手寫了一封信，內容一樣令人感到不安。（《東張西望》截圖）

其後事件在網上傳開，也有不少家長報稱請了林Sir後遇到差不多的情況。《東張西望》尋得林Sir上節目接受訪問，他解釋說：「可以好肯定同佢講我唔係戀童癖，呢件事只係經由網民推演，加油添醋，令件事好似發酵咗。」又說與小朋友合照是「表現出與小朋友關係親密」。他接着說：「我都係一個身心健康成年人，我都想同小朋友影相，表達我對小朋友嘅關心，畀佢哋知道有老師關心佢哋需要，搞好雙方關係。」關於合照時差點碰撞女童臀部的事，他也解釋說是角度問題，說：「有時小朋友年紀比較細，玩嘅時候難免會有少少碰撞，反映我同小朋友嘅關係到咗十分信任嘅地步。」之後《東張西望》主持問及種種關於騷擾家長，疑似冒充房署寄信給家長等事，都一一否認。

林Sir上節目解釋。（《東張西望》截圖）

林Sir上節目解釋。（《東張西望》截圖）

《東張西望》向大律師陸偉雄詢問法律意見，他說：「有可能干犯一個罫行，就係違反披露個人資料，受影響人士可以向法庭申請禁制令。」

大律師指家長可向法庭伸請禁制令。（《東張西望》截圖）

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