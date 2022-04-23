李施嬅認當年被鄧健泓背叛不知情　親揭分手原因：早知唔阻住佢哋

陳敏之的個人YouTube頻道的節目《Chi Chat》早前邀請了鄧健泓做嘉賓，鄧健泓竟然自爆當年曾背住女友，與現任太太石詠莉搞曖昧。雖然他未有「開名」指該女友是誰，又堅稱當時與石詠莉「冇下文」，但仍惹來網民爭議，大鬧他是渣男，並猜測「受害人」是李施嬅，引起了軒然大波後，有關訪問片更遭下架。事後敏之解釋是因為技術問題，鄧健泓的訪問片將會重新上架。

鄧健泓因為呢個訪問被爆鬧係渲男。(影片截圖)

昨日李施嬅出席她主演的無綫劇集《金宵大廈2》宣傳活動時，被問到舊愛鄧健泓疑當年背住她，偷偷地約會石詠莉而被網民轟渣男一事，施嬅大方回應表示：「當時唔知，如果早知道佢 (石詠莉) 會做咗佢老婆，當年我就唔好阻住佢哋。我都唔差，但係佢都去Flirt人，咁即係證明佢 (石詠莉) 幾好，大家都幾有緣。過咗咁多年，其實大家都唔使介懷，好多事我都唔記得喇，我依家都有個（未婚夫）咁正嘅。」問到可會覺得鄧健泓虧欠了她，她說：「好多事大家唔清楚，就去判斷、鬧咗先，佢 (石詠莉) 依家都做咗佢老婆啦，我覺得OK嘅。」她認為最重要現在大家都開心，又謂今次鄧健泓重提舊情對她沒有影響。她笑鄧健泓自爆過去情史：「覺得佢好低能囉，點解會咁講出嚟搞到自己畀人鬧，哈哈。」並強調兩人當年分手非因石詠莉介入，只是彼此性格不合，她與鄧健泓現在依然是朋友，仍有聯絡。

李施嬅昨日出席活動時回應與鄧健泓舊情。（陳順禎攝）

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