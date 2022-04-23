王敏奕光速回應與曾國祥婚變傳聞　認長期分隔異地很難維繫感情

王敏奕 (Venus) 與老公曾國祥於2019年結婚，在北海道森林裡舉辦婚禮，更一起紋了婚戒紋身，非常浪漫。兩人由拍拖到結婚至今相愛9年，一向甜蜜恩愛，豈料今日卻驚傳他們離婚的消息。Venus的IG被發現她與曾國祥的合照全都消失了，當中包括昔日婚照，亦有網民稱見到Venus已經洗走手上婚戒紋身，加上近年Venus與老公長期因工作而分隔兩地，未知是否因為聚少離多而導致感情生變，即令婚變傳聞越演越烈。

曾國祥和王敏奕紋上戒指紋身。（Instagram/@wongmanyik）

對於網上瘋傳離婚，Venus透過經理人回覆《香港01》表示：「我哋無事，多謝大家關心。」強調兩人感情並沒有問題。Venus指自己之前因為工作有整理過IG的相，但並沒有刪合照。她亦沒有洗婚戒紋身，只是有時因為拍劇會遮住。她又透露老公現正身在英國開工，坦言經常分隔異地要維繫彼此感情是很難的事，加上疫情下要隔離就更難，這是全世界都要面對的問題，但她和老公都Keep住有溝通，這樣是最重要的。婚變傳聞報道一出，Venus更隨即於IG story曬出婚戒紋身以行動闢謠，而她的IG亦重新出現了與老公的甜蜜合照。

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