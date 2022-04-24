4歲李元元光速脹大體重51磅腰圍達26吋　李璨琛拒絕控制囡囡飲食

李璨琛的寶貝囡囡李元元（Lucy）長得非常之可愛，加上性格古靈精怪走搞笑路線，小小人仔已成功吸納了大批粉絲，更是不少網民的開心果。眨眼間Lucy已經4歲，吸粉能力有增無減。日前李璨琛接受大馬電台訪問，宣傳新電影之餘亦分享了他為人父的感受。對於囡囡在IG擁有極高人氣，他坦言當初他太太幫Lucy開IG時並沒有想過會有這個效果，只是想為囡囡的成長過程留下回憶，待她長大之後送給她。Lucy充滿了表演天份，李璨琛甚至因為囡囡而令他在演戲上得到了啟發。他又表示自己的職業是娛樂大家，亦好感恩Lucy可以帶歡樂給大家，助大家減壓。

李璨琛囡囡李元元就和爸爸一起玩角色扮演

提到之前他太太買給Lucy的校服一次都未着過就已經不合身了，囡囡身形光速脹大，有不少網民都很關心Lucy的體重。李璨琛就大爆囡囡現時重51磅，腰圍更達26吋，要着8-10歲尺碼的童裝，不過李璨琛卻不會為囡囡減肥，想讓囡囡順其自然地發展。他說：「小朋友，冇得話夾硬逼佢肥或瘦，總之佢開心食得幾多得幾多，或者佢鍾意做咩就呢段時間畀佢做，佢做得唔啱就同佢講咩係錯，都要畀佢自己探索。」

真係好得意。（元元IG）

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